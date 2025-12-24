جۇمىسشى مامانداردى قولداۋ جالعاسا بەرەدى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - جۇمىسشى مامانداردى قولداۋ الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسا بەرەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەلوردادا وتكەن قورىتىندى جيىندا مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك بەدەلىن ارتتىرۋ، كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ مەن تالىمگەرلىكتى دامىتۋ باستامالارى ءاردايىم كۇن تارتىبىندە.
- كادرلىق الەۋەتتى تۇراقتى دامىتۋ جانە ەڭبەك ەتۋگە لايىقتى جاعداي جاساۋ نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ قارقىندى تۇردە جالعاسادى. جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلىپ جاتقان جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەرگە ماماندار دايارلاۋ باستى نازاردا بولماق. كوللەدجدەرگە قابىلداۋدى ودان ءارى ۇلعايتۋ، كاسىپورىندار ءوندىرىسى بويىنشا كادرلاردى ماقساتتى دايارلاۋ تۇراقتى جانە ۇزدىكسىز تۇردە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ تابادى، - دەدى ايدا بالايەۆا ەلوردادا كونگرەسس ورتالىقتا.
جاستاردىڭ جۇمىسشى ماماندىقتارعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن مەكتەپتەن باستاپ اۋقىمدى كاسىپتىك باعدارلاۋ جۇمىسى جالعاسادى. دۋالدى وقىتۋ دەڭگەيىن دامىتۋ جانە ارتتىرۋ، بيزنەسپەن ارىپتەستىكتى نىعايتۋ دا جالعاسىن تابادى.
كادرلار دايارلاۋدىڭ حالىقارالىق ستاندارتىن ەنگىزۋ، ستۋدەنتتەر مەن پەداگوگتەردىڭ اكادەميالىق موبيلدىگىن ارتتىرۋ، قازاقستاندىق كوللەدجدەر بازاسىندا حالىقارالىق كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاڭا فيليالدارىن اشۋ جالعاسادى.
- ءبىزدىڭ ستراتەگيامىزدىڭ ءبىر بولىگى - تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى، پەداگوگتەردىڭ كادرلىق الەۋەتىن ساپالى دامىتۋ. مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكانىڭ تۇراقتى دامۋى، ونەركاسىپتىڭ، قۇرىلىستىڭ، كولىكتىڭ، ەنەرگەتيكانىڭ جانە اگرارلىق سەكتوردىڭ ءوسۋى بىلىكتى جۇمىسشى كادرلاردىڭ ارتۋىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. الداعى بەس جىلدا جۇمىسشى ماماندىقتار بيىل باستالعان بارلىق ينستيتۋتتسيونالدىق جاڭاشىلدىقتىڭ جالعاستىرۋ كەزەڭىنە اينالادى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ايدا بالايەۆا جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى ءبىر جولعى باستاما ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى، ستراتەگيالىق ماڭىزى زور باستاما ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جۇمىسشى كادرلاردى دامىتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستىڭ باستالۋى مەملەكەتتىڭ، بيزنەستىڭ، ءبىلىم بەرۋدىڭ جانە قوعامنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىن ايقىندادى. وسى مىندەتتەردى دايەكتى ىسكە اسىرۋ، ەكونوميكانىڭ جاڭا بۋىنىن بىلىكتى كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى ءۇشىن تۇراقتى نەگىز قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ورايدا ءوز ىسىنە ادال كاسىبىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىن بارشا ەڭبەك ادامدارىنا زور العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىن قورىتىندىلاۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتىپ جاتىر. جۇمىسشى مامان رەتىندە ەڭبەكپەن قامتىلعان جاستار سانى 1,2 ميلليونعا جەتكەن.