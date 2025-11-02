جۇمىس ورنىن جەلىدە جاريالاۋ سيفرلىق قاۋىپ توندىرەدى - مامان پىكىرى
استانا. KAZINFORM - الاياقتارعا ازاماتتاردىڭ اتىنان نەسيە راسىمدەۋگە رۇقساتتى ولاردىڭ وزدەرى بەرەدى. بۇل تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ مامانى ايتتى.
- الاياقتار تەك ءسىزدىڭ دەربەس دەرەكتەرىڭىزدى بىلگەنىمەن، ءسىزدىڭ اتىڭىزدان نەسيە راسىمدەي المايدى. بۇل ءۇشىن ادامنىڭ ءوزى SMS- كود نەمەسە وزگە دە راستاۋ ادىستەرى ارقىلى رۇقسات بەرۋى كەرەك. ەگەر مۇنداي راستاۋ بولماسا، نەسيە راسىمدەۋ مۇمكىن ەمەس، - دەيدى تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعا ورىنباسارى ءۇمىتجان ارىقبەكوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ماماننىڭ پىكىرىنشە، ادامنىڭ جۇمىس ورنىن اشىق جاريالاۋ سيفرلىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەدى.
- ازاماتتاردىڭ جۇمىس ورنى دا جەكە دەرەكتەرگە جاتادى. ەگەر ادام ءوز جۇمىس ورنىن بىلمەستىكپەن ينتەرنەتكە جاريالاپ قويسا، الاياقتار سول مەكەمەگە حابارلاسىپ، ول تۋرالى اقپارات الۋعا تىرىسۋى مۇمكىن. مىسالى، مەكەمەگە قوڭىراۋ شالىپ، «وسىنداي اداممەن بايلانىستىرىپ جىبەرىڭىز» نەمەسە «ماعان حابارلاسسىن» دەپ سەندىرۋ ارقىلى ءتۇرلى الاياقتىق ارەكەتتەرگە بارادى. وسىلايشا، ازاماتتاردىڭ اقشاسىن زاڭسىز تۇردە يەمدەنەدى، - دەيدى ول.
اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى وسىنداي ماسەلەلەردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن «ستوپ كرەديت» قىزمەتىن ىسكە قوسقان.
- بۇل باعىتتا اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قارقىندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. الاياقتاردان ساقتانۋ ءۇشىن eGov قوسىمشاسىنا «ستوپ كرەديت» قىزمەتى ەنگىزىلدى. بۇل قىزمەتتى كەز كەلگەن ازامات پايدالانا الادى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
ءۇمىتجان ارىقبەكوۆا فيشينگتىك سايتتاردان ساقتانۋ جولىن ءدا تۇسىندىردى.
- ءبىز جيى «فيشينگتىك سايت» تۋرالى ايتىپ جاتامىز، ءبىراق كوپشىلىك بۇل ۇعىمدى جەتە تۇسىنە بەرمەيدى. ەگەر سىزگە قانداي دا ءبىر كومپانيانىڭ سىلتەمەسىن جىبەرىپ، «وسى سىلتەمەگە كىرىڭىز» دەپ حابارلاسقان ادام بولسا، وعان بىردەن كىرمەڭىز. بىزدە Nomad Guard اتتى جۇيە بار. سول جۇيەگە كىرىپ، جىبەرىلگەن سىلتەمەنى ەنگىزۋ ارقىلى ونىڭ زاڭدى سايت الدە فيشينگتىك سىلتەمە ەكەنىن تەكسەرۋگە بولادى، - دەيدى اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
مينيسترلىك مامانى ەلىمىزدەگى ءتۇرلى زاڭدى ۇيىمدارعا مەسسەندجەر ارقىلى قوڭىراۋ شالۋعا تىيىم سالىنعانىن دا جەتكىزدى.
- قازىرگى تاڭدا اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قانداي ءدا بىر ۇيىمدارعا WhatsApp، Telegram سياقتى مەسسەندجەرلەر ارقىلى ازاماتتارعا قوڭىراۋ شالۋعا تىيىم سالدى. ەندى كەز كەلگەن ۇيىم تەك تىركەلگەن قالالىق ءنومىر ارقىلى عانا حابارلاسۋى ءتيىس. سول سەبەپتى، ەگەر سىزگە بىرەۋ ءموبيلدى نومىرمەن حابارلاسىپ، قانداي ءدا بىر ماسەلەنى بايانداپ جاتسا، مىندەتتى تۇردە ونىڭ جۇمىس ءنومىرىن سۇراڭىز. سەبەبى الاياقتاردىڭ كوپشىلىگىندە رەسمي جۇمىس ءنومىرى بولمايدى، - دەيدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مينيسترلىك مامانى سيفرلىق كودەكس قاي ۋاقىتتا بەتىلەتىنى تۋرالى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.