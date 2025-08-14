جەمقورلىق سيمۆولى: استاناداعى 1 ميلليارد تەڭگەنىڭ سۋبۇرقاعى قالپىنا كەلتىرىلە مە
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىنى ەسىل جاعالاۋىندا قاڭىراپ تۇرعان الىپ ساعات فورماسىنداعى سۋبۇرقاقتى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
اتالعان ماسەلە بۇگىن ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك «الماتى» اۋدانى تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا قوزعالدى.
- ءدال قازىر قالپىنا كەلتىرەمىز بە، جوق پا، ايتا المايمىن. قالپىنا كەلتىرۋ وتە قىمباتقا تۇسەدى، ءبىراق، بۇزۋدىڭ دا شىعىنى از بولمايدى. سول سەبەپتى بايىپتى شەشىم قابىلدانادى. ءبىز قالا تۇرعىندارىمەن اقىلداسىپ، ورتاق پىكىرگە سۇيەنە وتىرىپ شەشىم قابىلدايمىز. ءبىراق، پىكىرلەر ءارتۇرلى، بىرەۋلەر ونى بۇزۋدى تالاپ ەتسە، ەندى بىرەۋلەر قالدىرۋدى سۇراپ وتىر، - دەپ جاۋاپ بەردى جەڭىس قاسىمبەك تۇرعىن ساۋالىنا.
ەسكە سالا كەتسەك، 2016 -جىلى استانا كۇنى مەرەكەسىنە وراي سالىنعان «كۇن» (ەسىل وزەنىندەگى جارىق- يلليۋميناتسيالىق جانە وت شوۋى) سۋبۇرقاعىنىڭ قۇرىلىسى اينالاسىندا جەمقورلىق داۋ شىققان ەدى.
اتالعان جەمقورلىق داۋ بويىنشا كۇدىكتى رەتىندە 2024 -جىلى قىركۇيەكتە بولات ماجاعۇلوۆ ۇستالدى.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى استانا قالاسىنىڭ مادەنيەت باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى مەن مەردىگەر ۇيىم وكىلدەرىنە قاتىستى اسا ءىرى كولەمدە بيۋدجەت قاراجاتىن (1 ميلليارد تەڭگە) جىمقىرۋ كۇدىگىنە ىلىككەنىن حابارلادى.
ۇرلانعان قاراجاتتىڭ كولەمى 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسىپ وتىر. كۇدىكتى، استانا قالاسىنىڭ مادەنيەت باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ اياسىندا ونىڭ مۇلكىنە تىيىم سالىندى.
ونىڭ ىشىندە 3 كوممەرتسيالىق نىسان، 2 اۆتوتۇراق ورنى جانە استانا قالاسىنداعى پرەميۋم ساناتتاعى پاتەر بار. اتالعان ءىس بويىنشا كۇدىكتىلەرگە تيەسىلى 572 ميلليون تەڭگەنىڭ مۇلكىنە شەكتەۋ قويىلدى.
بيىل قاڭتاردا بولات ماجاعۇلوۆ 8,5 جىلعا سوتتالدى.