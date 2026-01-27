جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن تانىستىردى.
- پرەزيدەنتىمىزدىڭ ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا بەرگەن تاپسىرمالارى اياسىندا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ناقتى شارالار قابىلدانىپ، ولاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنت باستاماسىمەن بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ، ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، دەنساۋلىعىن ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قولداۋ جانە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىندا ايتارلىقتاي ىرگەلى رەفورمالار مەن زاڭدار قابىلدانىپ، جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. يۋنيسەف ايماقتىق ديرەكتورى قازاقستاندا بالالار قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىندا تەك ورتالىق ازيا ايماعى ەلدەرى ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدەر ءۇشىن دە ۇلگى ەكەنىن ايتقان بولاتىن. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى اياسىندا وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى، بالالاردىڭ قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل جانە سالالىق مينيسترلەر بىرلەسىپ، 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ازىرلەدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلعى ستاتيستيكا بويىنشا ەلىمىزدە 7 ميلليونعا جۋىق بالا بار. بۇل جالپى حالىق سانىنىڭ 34 پايىزى. سوڭعى 10 جىلدا تۇراقتى دەموگرافيالىق دامۋ نەگىزىندە بالالار سانى 1,5 ميلليونعا ارتقان.
- پرەزيدەنت باستاماسىمەن «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قورىنىڭ ينۆەستيتسيالىق تابىسىنىڭ 50 پايىزى 18 جاسقا دەيىنگى بارلىق بالانىڭ شوتىنا اۋدارادى. جيناقتالعان قاراجات وقۋ اقىسىن تولەۋگە جانە تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا ارنالعان. سونىمەن قاتار «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ جۇمىسى اياسىندا 120 عا جۋىق الەۋمەتتىك جوبا جۇزەگە اسىرىلدى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتادى.