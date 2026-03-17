جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا: مۇعالىم مارتەبەسىن قورعاۋ - ۆەدومستۆونىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا «مۇعالىم مارتەبەسىن قورعاۋ جانە بالا قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ - ۆەدومستۆونىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى» ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ازاماتتاردى جەكە ماسەلەلەرى بويىنشا قابىلداپ، ءبىلىم سالاسىنداعى وزەكتى قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك ساۋالدارعا جاۋاپ بەردى. ونلاين جانە وفلاين فورماتتا وتكەن قابىلداۋعا پەداگوگتەر، زاڭگەرلەر مەن قوعامدىق ينستيتۋتتاردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
سالا ءمينيسترى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن تولىق سيفرلاندىرۋ - سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن جويۋدىڭ جانە شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنىڭ وبەكتيۆتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ كەپىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قۇجات قابىلداۋ ءىسىن بىرتىندەپ سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ ادام فاكتورىن ازايتىپ، مەريتوكراتيا قاعيداتىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مينيستر جەرگىلىكتى جەرلەردەگى باسقارۋ ەتيكاسى مەن پەداگوگتەردىڭ ەڭبەك قۇقىعىنىڭ ساقتالۋى بويىنشا ماسەلە كوتەرگەن ەدى. كەيبىر وڭىرلەردەگى مەكتەپ باسشىلارى تاراپىنان بولعان اكىمشىلىك وزبىرلىق پەن زاڭسىز جۇمىستان شەتتەتۋ دەرەكتەرىنە قاتىستى مينيستر قاتاڭ ۇستانىم بىلدىرگەن بولاتىن.
ۆەدومسۆو باسشىسى پەداگوگتىڭ قۇقىعىن اياققا تاپتايتىن كەز كەلگەن بيۋروكراتيالىق كەدەرگى مەن جەرگىلىكتى جەردەگى قىسىمعا نەگىزدەلگەن باسقارۋ ادىستەرىنە مينيسترلىك تاراپىنان توسقاۋىل قويىلاتىنىن ايتقان ەدى. ول ءاربىر زاڭسىز شەتتەتىلگەن مامان بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، ادىلەتتىلىك قالپىنا كەلتىرىلەتىنىن، ءار مۇعالىمنىڭ تاعدىرى - مەملەكەتتىك ماڭىزى بار ماسەلە ەكەنىن قاداپ ايتقان بولاتىن.