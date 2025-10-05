جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا: ءبىزدىڭ مىندەت - وزىق ويلى ۇرپاق تاربيەلەۋ
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا قازاقستاندىق ۇستازداردى كاسىبي مەرەكەمەن قۇتتىقتادى.
- قۇرمەتتى ۇستازدار، قادىرلى ارىپتەستەر! سىزدەردى ۇستازدار كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن اعارتۋشى-پەداگوگ ى. التىنساريننىڭ «ماعان جاقسى مۇعالىم بارىنەن دە قىمبات، ويتكەنى مۇعالىم - مەكتەپتىڭ جۇرەگى» دەگەن ءسوزى مۇعالىمنىڭ ەل بولاشاعىنىڭ ىرگەتاسىن قالاۋشى رەتىندە ماڭىزدى ءرولىن دالەلدەي تۇسەدى. ءبىزدىڭ مىندەت - ءبىلىمدى، ادال، جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتى، وزىق ويلى ۇرپاق تاربيەلەۋ ارقىلى ەل بولاشاعىنىڭ سەنىمدى ءارى ساپالى نەگىزىن قالاۋ، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
مۇعالىمنىڭ جاي عانا ماماندىق يەسى ەمەس، قوعامنىڭ وزىق تۇلعاسى رەتىندە بەدەلىن بيىكتەتكەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ ۇستازدى قوعامنىڭ باستى كەيىپكەرى ەتۋ - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى دەپ ايقىنداعان بولاتىن.
- مەملەكەت باسشىسى مۇعالىمدەردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن ودان ءارى نىعايتۋدى تاپسىرىپ، بىرنەشە مىندەتتەر جۇكتەدى. وسىعان بايلانىستى ءبىز پارلامەنت ماجىلىسىمەن بىرگە زاڭنامالىق وزگەرىستەردى جۇزەگە اسىراتىن بولامىز جانە وسى جولى دا ۇستازدار قوعامداستىعىمەن مىندەتتى تۇردە اقىلداساتىندىعىمىزدى دا اتاپ وتكىم كەلەدى. بالالارىمىزعا ساپالى بىلىممەن قاتار، سانالى تاربيە بەرۋ دە پەداگوگيكالىق قاۋىمداستىققا جۇكتەلگەن اسا ماڭىزدى مىندەت. وعان مەملەكەت پەن مەكتەپپەن قاتار، اتا-انالاردىڭ دا اتسالىسۋى وزەكتى. قۇرمەتتى ۇستازدار، بارشاڭىزعا كەلىپ جەتكەن ۇستازدار مەرەكەسى قۇتتى بولسىن! وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋدەگى ونەگەلى ەڭبەكتەرىڭىز جەمىستى بولسىن، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلىمىزدە دۇنيەدەگى ەڭ اسىل، جاۋاپتى ءارى ماڭىزدى ماماندىق وكىلدەرى - مۇعالىمدەر كۇنى. بۇل كۇن ەلىمىزدە ءبىراز ۋاقىتقا دەيىن قازان ايىنىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسىندە اتالىپ ءوتىپ كەلدى. ال 2023 -جىلى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن 5 -قازانعا بەكىتىلگەن ەدى.