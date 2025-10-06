جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءبىلىم سالاسىنداعى جاڭا باسىمدىقتاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا وتكەن ۇستازدار كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شاراعا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى دەپۋتاتتارى، ۇ ە ۇ وكىلدەرى، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى، وڭىرلەردەن كەلگەن ۇزدىك ۇستازدار مەن ارداگەرلەر قاتىستى.
ۇستازداردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان مينيستر مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ ءبىلىم سالاسىن جان-جاقتى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە ەلىمىزدە وسى ماقساتتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋمەن قاتار، ۇستازداردىڭ كاسىبي بەدەلىن ارتتىرۋعا، الەۋمەتتىك قولداۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادامدار جاسالىپ جاتىر.
- ۇستاز - جاس ۇرپاقتىڭ دۇنيەتانىمىن قالىپتاستىراتىن، ومىرگە دەگەن كوزقاراسىن ايقىندايتىن تۇلعا. ولار جاس ۇرپاقتى ۇزدىكسىز وقۋعا، ءوزىن-ءوزى دامىتۋعا باعىتتايدى، بولاشاققا سەنىممەن قادام باسۋىنا جول سىلتەيدى. سوندىقتان ۇستازداردىڭ ەڭبەگى لايىقتى باعالانىپ، ولارعا ۇنەمى قۇرمەت كورسەتىلىپ كەلەدى، - دەدى مينيستر جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
مينيستر سونىمەن بىرگە وسكەلەڭ ۇرپاققا ساپالى ءبىلىم جانە تاربيە جۇمىسىندا ۇستازدارمەن، اتا-انالارمەن ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە وقۋ-اعارتۋ سالاسىنىڭ الدىندا جاھاندانۋ كوشىمەن بىرگە كەلگەن يننوۆاتسيالىق تولقىندار، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىنە ءتيىمدى ەنگىزۋ مىندەتى تۇر. جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا وسى تۇرعىدا پەداگوگيكالىق قوعامداستىقپەن ءبىرقاتار ۇستانىمدارىمەن ءبولىستى.
- بىرىنشىدەن، مەكتەپتە ساپالى، قولدانبالى ءبىلىم بەرىلۋى ءتيىس. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداسى مەن «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسىنىڭ ساپالى ورىندالۋىنا ەرەكشە ءمان بەرەتىن بولامىز. ۇستازدارمەن فورۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتقان جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ەرەكشە ءبىلىم الۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى جان-جاقتى قولداۋ ءۇشىن وتە وزەكتى. ەكىنشىدەن، ءبىلىم جۇيەسى اياسىندا وقۋشىلاردىڭ ادامگەرشىلىك مەن مورالدىق كەلبەتىن قالىپتاستىرۋدىڭ «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيەلىك باعدارلاماسىن مازمۇندى جۇزەگە اسىرۋدى ارى قاراي جالعاستىرامىز. ۇشىنشىدەن جانە ەڭ باستىسى، مۇعالىمنىڭ بىلىكتىلىگىن ۇزدىكسىز ارتتىرۋ جانە ولاردىڭ شىعارماشىلىق جۇمىسىنا جاعداي جاساۋ باستى باسىمدىعىمىز بولادى، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار، مينيستر مۇعالىمدەرگە وقۋ ۇدەرىسىنە قاتىسى جوق قوسىمشا شارالار مەن ارتىق جۇمىستار جۇكتەلمەۋى ءتيىس ەكەنىن باسا ايتتى. جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا كاسىبي جەتىستىكتەرگە جەتكەن جانە وقۋشىلارى جوعارى ناتيجە كورسەتكەن پەداگوگتەردى «قۇرمەت» وردەنىمەن، «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن»، «شاپاعات» مەدالدارىمەن جانە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ماراپاتتادى.
ايتا كەتەلىك وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا قازاقستاندىق ۇستازداردى كاسىبي مەرەكەمەن قۇتتىقتاعان ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا