جۇلدە قورى - 4,5 ميلليون تەڭگە: «وتاندى ءسۇيۋ - جۇرەكتەن» رەسپۋبليكالىق بايقاۋى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرىن ناسيحاتتاۋ، پاتريوتتىق رۋحتى نىعايتۋ جانە ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا قۇرمەتتى ارتتىرۋ ماقساتىندا «وتاندى ءسۇيۋ - جۇرەكتەن» رەسپۋبليكالىق بايقاۋى جاريالاندى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
كونكۋرس موبيلوگرافيا، شىعارماشىلىق جۇمىستار جانە عيماراتتار مەن اۋلالاردى بەزەندىرۋ باعىتتارى بويىنا ۇيىمداستىرىلدى.
بايقاۋدىڭ جالپى جۇلدە قورى - 4500000 تەڭگە.
وتىنىمدەر 2025 -جىلعى 6 -قازاننان 22-قازانعا دەيىن قابىلدانادى. قورىتىندى ءىس-شارا استانا قالاسىندا 25-قازان - رەسپۋبليكا كۇنى وتەدى.
بايقاۋ ەرەجەسى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن (7172) 740551 تەلەفونىنا حابارلاسۋعا نەمەسە وتىنىمدەردى [email protected] ەلەكتروندى پوشتاسىنا جولداۋعا بولادى.
