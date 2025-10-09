ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:28, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    جۇلدە قورى - 4,5 ميلليون تەڭگە: «وتاندى ءسۇيۋ - جۇرەكتەن» رەسپۋبليكالىق بايقاۋى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرىن ناسيحاتتاۋ، پاتريوتتىق رۋحتى نىعايتۋ جانە ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا قۇرمەتتى ارتتىرۋ ماقساتىندا «وتاندى ءسۇيۋ - جۇرەكتەن» رەسپۋبليكالىق بايقاۋى جاريالاندى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.

    байқау
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    كونكۋرس موبيلوگرافيا، شىعارماشىلىق جۇمىستار جانە عيماراتتار مەن اۋلالاردى بەزەندىرۋ باعىتتارى بويىنا ۇيىمداستىرىلدى.

    بايقاۋدىڭ جالپى جۇلدە قورى - 4500000 تەڭگە.

    وتىنىمدەر 2025 -جىلعى 6 -قازاننان 22-قازانعا دەيىن قابىلدانادى. قورىتىندى ءىس-شارا استانا قالاسىندا 25-قازان - رەسپۋبليكا كۇنى وتەدى.

    بايقاۋ ەرەجەسى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.

    قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن (7172) 740551 تەلەفونىنا حابارلاسۋعا نەمەسە وتىنىمدەردى [email protected] ەلەكتروندى پوشتاسىنا جولداۋعا بولادى.

    اقتوبەدە حالىقارالىق «ادەبيەت. رۋح. قوعام» ادەبي بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار