جۇكتىلىككە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى راسىمدەۋدە قانداي قاتەلىكتەر ءجيى كەزدەسەدى
الماتى. KAZINFORM - «مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى» ا ق الماتى قالالىق بولىمشەسى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى بالعىن ساتبەك قىزى جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى راسىمدەۋ كەزىندە ءجيى كەزدەسەتىن قاتەلىكتەر تۋرالى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەسمي ەڭبەك شارتىنىڭ بولماۋىنان، جۇمىس بەرۋشىنىڭ الەۋمەتتىك اۋدارىمدى ۋاقىتىلى تولەمەۋىنەن، قۇجاتتاعى مالىمەتتىڭ مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەدەگى دەرەكپەن سايكەس كەلمەۋىنەن جانە قۇجاتتار توپتاماسىنىڭ تولىق ۇسىنىلماۋىنان جۇكتى ايەلدەردە كوپ ماسەلە تۋىندايدى.
- كەيبىر جاعدايدا قور قوسىمشا تەكسەرۋ جۇرگىزەدى. بۇعان الەۋمەتتىك اۋدارىمداردىڭ ۋاقىتىلى تولەنبەۋى، تابىس كولەمى مەن تولەنگەن الەۋمەتتىك اۋدارىمداردىڭ سايكەس كەلمەۋى، ءارتۇرلى وڭىرلەردەگى بىرنەشە جۇمىس بەرۋشىدەن ءبىر مەزگىلدە الەۋمەتتىك اۋدارىمداردىڭ ءتۇسۋى نەمەسە ايەلدىڭ جۇكتىلىك بويىنشا ەسەپكە تۇرعانعا دەيىن الەۋمەتتىك اۋدارىمداردىڭ بولماۋى نەگىز بولۋى مۇمكىن. ەگەر تەكسەرۋ بارىسىندا زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالسا نەمەسە الەۋمەتتىك تولەمدى تاعايىنداۋعا زاڭدى نەگىز بولماسا، تولەم تاعايىنداۋدان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مامان.
بالعىن ساتبەك قىزى بالا تۋۋى تىركەلگەننەن كەيىن اتا-انالارعا SMS- حابارلاما جىبەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. سول ارقىلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بارماي-اق، بالا تۋۋىنا بايلانىستى مەملەكەتتىك جاردەماقىنى جانە بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىنگى كۇتىمىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى راسىمدەۋگە بولادى.
ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تولەنبەگەن، جۇمىس ىستەمەيتىن انالارعا بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىنگى كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن تولەنەدى.
- بۇگىندە الەۋمەتتىك تولەمگە ءوتىنىشتى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى، eGov.kz پورتالى جانە Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى ارقىلى دا بەرۋگە بولادى. ەلەكتروندىق فورماتتا بالا كۇتىمىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى، سونداي-اق مانساپ ورتالىعىندا جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن جاعدايدا جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى راسىمدەۋ قىزمەتى قولجەتىمدى، - دەدى ول.
سونداي-اق مامان الەۋمەتتىك تولەمگە تەك جالدامالى قىزمەتكەرلەر عانا ەمەس، مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسىپ، الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تولەيتىن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتار دا قۇقىلى ەكەنىن ەسكە سالدى. ولار جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا، بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىنگى كۇتىمگە، ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋعا، جۇمىسىنان، اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الا الادى.
ەسكە سالايىق، جامبىل وبلىسىندا جۇكتىلىگى ءۇزىلىپ، مۇگەدەكتىك العان ايەل اۋرۋحانادان 5 ميلليون تەڭگە ءوندىرىپ الدى.