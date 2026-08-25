جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تولەمدى قالاي راسىمدەۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە الەۋمەتتىك قولداۋ قىزمەتتەرىن الۋ جەڭىلدەي تۇسپەك. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
ەندى قازاقستاندىق ايەلدەر جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى ۇيدەن شىقپاي-اق، موبيلدى قوسىمشا ارقىلى راسىمدەي الادى.
بۇل - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ جانە ازاماتتارعا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك كومەكتى بارىنشا قولجەتىمدى ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىسىنىڭ ءبىر بولىگى.
بۇعان دەيىن جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تولەمدى راسىمدەۋ ءۇشىن بولاشاق اناعا حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا (ح ق ك و) بارۋعا، قاجەتتى قۇجاتتاردى جيناۋعا جانە ءوتىنىش بەرۋگە ۋاقىت بولۋگە تۋرا كەلەتىن. ەندى بۇل قىزمەتتى ونلاين الۋعا بولادى. سونىمەن قاتار ءوتىنىشتى بۇرىنعىداي eGov.kz پورتالى ارقىلى ەلەكتروندى تۇردە بەرۋگە مۇمكىندىك بار.
جاڭا قىزمەتتىڭ ىسكە قوسىلۋىنا قاتىستى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى باحتيار جازىقبايەۆ مينيسترلىك ازاماتتارعا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى بارىنشا جەڭىلدەتۋگە باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت كومەكتى ازاماتتارعا بارىنشا ىڭعايلى ءارى قولجەتىمدى ەتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ جاتىر. باستى ماقساتىمىز - قاعازباستىلىقتى ازايتىپ، ادامداردىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارعا بارۋ قاجەتتىلىگىن بارىنشا قىسقارتۋ. اسىرەسە جۇكتى ايەلدەر مەن جاس انالار ءۇشىن بۇل وتە ماڭىزدى. كۇندەلىكتى ميلليونداعان قازاقستاندىق پايدالاناتىن موبيلدى قوسىمشا ارقىلى قاجەتتى قىزمەتتى الۋ - سيفرلاندىرۋدىڭ ناقتى ناتيجەسى. ەندى الەۋمەتتىك قولداۋدى الۋ بۇرىنعىدان دا وڭاي ءارى جىلدام بولا ءتۇستى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى قاشىقتان راسىمدەۋ مۇمكىندىگى ءقازىردىڭ وزىندە تولىق ىسكە قوسىلدى. جۇمىس ىستەيتىن جانە الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى ايەلدەر ەكىنشى دەڭگەيلى بانك قوسىمشاسىنداعى «گيد» بولىمىنەن ءوتىنىش بەرۋ ءتارتىبى كورسەتىلگەن قادامدىق نۇسقاۋلىقپەن تانىسا الادى.
قىزمەت - الەۋمەتتىك تولەمدەردى ازاماتتاردىڭ ءوتىنىشىن كۇتپەي، الدىن الا تاعايىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن پرواكتيۆتى قىزمەتتەردى دامىتۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى.
بۇل باعىتتاعى باستى ماقسات - مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ ۇدەرىسىن بارىنشا جەڭىلدەتۋ، ازاماتتاردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋعا مۇقتاج ادامدارعا قاجەتتى كومەكتى ىڭعايلى، جىلدام ءارى ۋاقتىلى جەتكىزۋ.
بۇعان دەيىن جۇكتىلىككە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى راسىمدەۋدە قانداي قاتەلىكتەر جيى كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.