جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تولەمدى ەڭ كوپ العان ايەلدەر قاي وڭىردە
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا قازاقستاندا جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم العان ايەلدەر سانى بويىنشا تۇركىستان وبلىسى كوش باستادى. بۇل كەزەڭدە اتالعان وڭىردە 12817 ايەلگە الەۋمەتتىك تولەم تاعايىندالعان.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ رەسمي تەلەگرام پاراقشاسىنداعى اقپاراتقا سايكەس، ەكىنشى ورىندا الماتى قالاسى - 12034 الۋشى. ءۇشىنشى ورىنعا استانا قالاسى جايعاسقان. ەلوردادا قاڭتار-شىلدە ايلارىندا جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدى 11426 ايەل العان.
الماتى وبلىسىندا بۇل كورسەتكىش 8290 ادامدى قۇرادى. ۇزدىك بەستىكتى شىمكەنت قالاسى تۇيىندەدى — مۇندا 8283 ايەل الەۋمەتتىك تولەم العان.
وسىلايشا، العاشقى بەستىككە كىرگەن وڭىرلەردە جالپى 52850 ايەل جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم العان.
بۇل تولەم مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەرگە جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تابىسىنان ايىرىلعان جاعدايدا بەرىلەدى. ونىڭ مولشەرى، اتاپ ايتقاندا، جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى دەمالىسقا شىققانعا دەيىنگى سوڭعى 12 ايداعى ورتاشا ايلىق تابىسقا جانە ەڭبەككە جارامسىزدىق كۇندەرىنىڭ سانىنا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى الەۋمەتتىك تولەمدى بالا كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىنعى الەۋمەتتىك تولەممەن شاتاستىرماۋ كەرەك. بالا تۋعاننان كەيىن مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىلارعا ونىڭ 1,5 جاسقا دەيىنگى كۇتىمىنە بايلانىستى بولەك الەۋمەتتىك تولەم قاراستىرىلعان. ونىڭ مولشەرى سوڭعى ەكى جىلداعى ورتاشا ايلىق تابىستىڭ 40 پايىزى نەگىزىندە ەسەپتەلەدى.
بۇعان دەيىن ەندى جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تولەمدى ءموبيلدى قوسىمشا ارقىلى راسىمدەۋگە بولاتىنىن جازدىق.