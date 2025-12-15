جۇكتى ايەلگە قانداي مەديتسينالىق قىزمەتتەر قولجەتىمدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - جۇكتى ايەلدەردەن مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىستى سۇراقتار جيى تۇسەدى. وسىعان وراي الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ رەسمي وكىلى زابيرا ورازاليەۆا بولاشاق انالاردى جيى مازالايتىن ماسەلەلەرگە قاتىستى جاۋاپ بەردى.
- رەسمي تۇردە جۇمىس ىستەيتىن ايەلگە م ءا م س- كە جارنا تولەۋ كەرەكپە؟ الجۇمىسى بولماسا شە؟
- ەگەر ءسىز رەسمي تۇردە جۇمىس ىستەسەڭىز، م ءا م س- كە جارنالار مەن اۋدارىمداردى جۇمىس بەرۋشى تولەيدى. اي سايىن ەڭبەكاقىڭىزدان %2 مولشەرىندە جارنا ۇستالادى. ال، جۇمىس بەرۋشى ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن %3 اۋدارىم جاسايدى. جۇكتىلىك بويىنشا دەمالىسقا شىققانعا دەيىن بۇل مىندەتتەمەلەر تولىقتاي جۇمىس بەرۋشى تاراپىنان ساقتالادى.
جۇمىس ىستەمەيتىن جۇكتى ايەلدەر - مەملەكەت جارنا تولەيتىن جەڭىلدىك ساناتىنا جاتادى. ول ءۇشىن ءوزىڭىز تىركەلگەن ەمحاناعا بارىپ، جۇكتىلىك بويىنشا ەسەپكە تۇرۋ قاجەت. دەرەكتەر جۇيەگە ەنگىزىلگەننەن كەيىن ايەلگە «ساقتاندىرىلعان» مارتەبەسى بەرىلەدى. جارنانى ءوزىڭىز تولەۋدىڭ قاجەتى جوق.
تاعى ءبىر ەسكەرەتىن جايت، كاسىپكەر رەتىندە تىركەلىپ، تابىسى بولماسا دا، ايەل جارنا تولەۋگە مىندەتتى. ەگەر قىزمەت رەسمي توقتاتىلماسا، م ءا م س- كە جەكە كاسىپكەر رەتىندە جارنا تولەۋ قاجەت. بيىلعى تولەم مولشەرى - 5950 تەڭگە. جەڭىلدىك ساناتىنا ەنۋ ءۇشىن جەكە كاسىپكەرلىكتىڭ قىزمەتىن رەسمي تۇردە توقتاتۋ قاجەت.
جەڭىلدىك ساناتىنا جۇمىس ىستەمەيتىن جۇكتى ايەل عانا كىرەدى. جۇكتىلىك بويىنشا ەسەپتە تۇرعان، رەسمي جۇمىس ىستەمەيتىن ءارى جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەگەن ايەل.
- قانداي جاعدايدا جۇكتى ايەل جەڭىلدىك مارتەبەسىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن؟
- جۇيەدە مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى نەمەسە الەۋمەتتىك اۋدارىمدار پايدا بولعان جاعدايدا جەڭىلدىك مارتەبەسى الىنىپ تاستالۋى مۇمكىن. بۇل - ايەلدىڭ تابىس الىپ، «جۇمىس ىستەمەيتىن» ساناتىنا سايكەس كەلمەيتىنىن بىلدىرەدى.
مۇنداي جاعداي كوبىنە جۇكتى ايەلدەردىڭ جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلىپ، اۋدارىمدار جاساۋى سالدارىنان بولادى. مارتەبەنى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جەكە كاسىپكەرلىكتىڭ قىزمەتىن رەسمي توقتاتۋ قاجەت.
- جۇكتى ايەلگە م ءا م س بويىنشا ساقتاندىرۋ قاجەت پە؟
- ءيا. بارلىق جۇكتى ايەل م ءا م س جۇيەسىندە ساقتاندىرىلعان بولۋى ءتيىس. سەبەبى، جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا قاتىستى مەديتسينالىق كومەكتىڭ باسىم بولىگى م ءا م س اياسىندا كورسەتىلەدى. جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەر - جۇمىس بەرۋشىنىڭ اۋدارىمدارى ەسەبىنەن، جەكە كاسىپكەرلەر - ءوز جارنالارى ەسەبىنەن، ال جۇمىس ىستەمەيتىندەر - مەملەكەت ەسەبىنەن ساقتاندىرىلادى.
- جۇكتى ايەل قاشان ەسەپكە تۇرۋى كەرەك؟
- ايەل تۇرعىلىقتى مەكەنجايى بويىنشا تىركەلگەن ەمحانادا ەسەپكە الىنادى. ەگەر بۇرىن باسقا ەمحانادا قىزمەت العان بولسا، قونىس اۋدارۋىنا بايلانىستى جاقىن ايماقتاعى ەمحاناعا تىركەلۋى قاجەت. جۇكتىلىك بويىنشا مەديتسينالىق ەسەپكە 12 اپتاعا دەيىن تۇرعان ءجون. ەسەپكە الۋ ءۇشىن ايەل تىركەلگەن ەمحانانىڭ اكۋشەر- گينەكولوگىنا جۇگىنەدى. ونى م ءا م س اياسىندا قابىلدايدى جانە ساقتاندىرىلعان مارتەبەسىن تالاپ ەتەدى.
ەگەر ايەل ساقتاندىرىلماعان بولسا، دارىگەر جالپى تاجىريبە نەمەسە اكۋشەر قابىلداۋىنا جۇگىنە الادى. ويتكەنى، بۇل قىزمەتتەر تمككك شەڭبەرىندە كورسەتىلەدى. ەسەپكە تۇرعاننان كەيىن جانە تابىسى بولماعان جاعدايدا جۇكتى ايەل جەڭىلدىك ساناتى بويىنشا ساقتاندىرىلعان مارتەبەسىنە يە بولادى.
- جۇكتى ايەلگە ەمحانادا قانداي مەديتسينالىق قىزمەتتەر قولجەتىمدى؟
- ەسەپكە تۇرعاننان كەيىن ايەلدىڭ جاعدايى تۇراقتى باقىلاۋعا الىنادى. جۇكتىلىك كەزەڭىنە سايكەس زەرتحانالىق تالداۋلار، ءۇش كەزەڭدى پەريناتالدىق سكرينينگ اياسىندا ۋدز زەرتتەۋلەرى، قاجەت بولعان جاعدايدا بەيىندى مامانداردىڭ كەڭەسى جۇرگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار، ايەل دەنساۋلىق جاعدايىنا بايلانىستى تاۋلىكتىك نەمەسە كۇندىزگى ستاتسيوناردا ەم الا الادى. بارلىق قىزمەت ت م ك ك ك جانە م ءا م س اياسىندا كورسەتىلەدى.
انا مەن بالا دەنساۋلىعى - دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. سول سەبەپتى جۇكتىلىكتى ۋاقىتىلى ەسەپكە قويىپ، ءار تريمەستردە بەلگىلەنگەن تەكسەرۋلەردەن ءوتۋ ماڭىزدى. بۇل انا مەن بالانىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا جانە اسقىنۋلاردىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.
بۇعان دەيىن جۇكتىلىك جانە بوسانۋعا بايلانىستى تولەمگە ءوتىنىشتى ەندى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ارقىلى بەرۋگە بولاتىندىعىن جازعان ەدىك.