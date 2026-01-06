جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەن مەديتسينالىق ۇيىمداردى سۋبسيديالاۋدا الاياقتىق كەڭىنەن تاراعان - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەن مەديتسينالىق ۇيىمداردى سۋبسيديالاۋدا الاياقتىق كەڭىنەن تاراعان. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، پرەزيدەنتتىڭ «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىنىڭ اۋقىمدى بولىگى الەۋمەتتىك ماسەلەلەرگە ارنالعان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمە تولىق كولەمدە ورىندالاتىن بولادى.
- سونىمەن قاتار جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەن جەكەمەنشىك مەديتسينالىق ۇيىمداردى سۋبسيديالاۋ ساياساتىن قايتا قاراۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارىلدى. ارتتىق قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋ قاجەت. ادال باسەكەلەستىكتە جۇمىس ىستەي الماسا، بىزگە مۇنداي بيزنەستىڭ قاجەتى بار ما؟ بۇل سالادا الاياقتىق كەڭىنەن تارالىپ كەتكەنى بارىنە ءمالىم. وقۋ-اعارتۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە قارجى مينيسترلىكتەرىنە ءبىر اپتا ىشىندە اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋگە قاتىستى ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ول.
سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، جاردەماقىلار مەن تولەمدەردى تاعايىنداۋ كەزىندە الاياقتىق جاعدايلارىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار قاراستىرۋدى تاپسىردى.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزە وتىرىپ، جولدار مەن قوعامدىق ورىندارداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاپ، الدىن الۋ جۇمىستارىن كۇشەيتسىن. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن وقىتۋ باعدارلامالارىنا ەنگىزۋدى جالعاستىرۋى كەرەك، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە «Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.
سۇحبات بارىسىندا پرەزيدەنت جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى مەملەكەتتەن قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ كەرەكتىگىن، جەكەمەنشىك مەديتسينا سالاسىندا دا وسىعان ۇقساس احۋال قالىپتاسقانىن ايتتى.