جەكە ومىرگە قول سۇقپاۋ قۇقىعىن كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە بەكىتۋ ۇسىنىلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمى ءوتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- جەمقورلاردىڭ، ءتىپتى ولاردىڭ سوتتىلىعى زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جويىلعانىنا نەمەسە الىنعانىنا قاراماستان، سايلانۋعا قۇقىعى جوق. بۇل - وتە ماڭىزدى جاڭاشىلدىق دەپ ويلايمىن.
«تۇرعىن ۇيگە قول سۇعۋعا بولمايدى» دەگەن باپ تا ادىلدىك قاعيداتىنا تولىق ساي كەلەدى. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا «سوت شەشىمىنسىز تۇرعىن ۇيدەن ايىرۋعا جانە شىعارىپ جىبەرۋگە جول بەرىلمەيدى» دەپ ناقتى جازىلعان.
نەگىزگى زاڭدا ادۆوكاتۋرا ينستيتۋتى بەكىتىلىپ، سونداي-اق ميراندا ەرەجەسى ەنگىزىلەدى. بۇرىن- سوڭدى مۇنداي بولعان جوق. وسى ارقىلى ازاماتتىڭ سوتتا قورعالۋ جانە زاڭ كومەگىن الۋ قۇقىعىنا مەملەكەت بەرەتىن كەپىلدىك كۇشەيەدى.
جەكە ومىرگە قول سۇقپاۋ قۇقىعىن كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە بەكىتۋ ۇسىنىلدى. بۇل جەردە تەك جەكە سالىمدار مەن جازىسقان حاتتاردىڭ قۇپياسىن زاڭمەن قورعاۋ تۋرالى ءسوز بولىپ وتىرعان جوق.
بانك وپەراتسيالارىنىڭ، دەربەس دەرەكتەردىڭ قۇپيالىعىن قامتاماسىز ەتۋ كونستيتۋتسيا بويىنشا قورعالادى. تسيفرلىق تەحنولوگيا مەن قارجى سەكتورى قارىشتاپ دامىعان قازىرگى زاماندا بۇل وزەكتى ماسەلەگە اينالدى.
بۇدان بولەك، قازاقستاندا دەربەس دەرەكتەر مەن سيفرلىق قۇقىقتىڭ قورعالۋىنا كەپىلدىك بەرۋدى نەگىزگى زاڭ دەڭگەيىندە بەكىتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ول.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىڭ، اسىرەسە، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ زايىرلى سيپاتقا يە بولۋى ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن ايتتى.
- العاش رەت ءبىلىم مەن عىلىمدى، يننوۆاتسيانى دامىتۋ مەملەكەت قىزمەتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق قاعيداتى رەتىندە تانىلماق. مەملەكەتتىڭ، اسىرەسە، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ زايىرلى سيپاتقا يە بولۋى ايرىقشا ماڭىزعا يە.
ءبىز تورتكۇل دۇنيەنىڭ دارىندارىن وزىمىزگە تارتىپ، ينۆەستيتسياسىن يگەرەتىن مىقتى ەلگە اينالا الامىز. وعان الەۋەتىمىز جەتەدى. بۇل - ادام كاپيتالىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستىڭ ماڭىزدى بولىگى.
سوندىقتان زياتكەرلىك مەنشىكتى تۇڭعىش رەت كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە قورعاۋ ۇسىنىلىپ وتىر. بۇل، ءوز كەزەگىندە، كرەاتيۆتى ەكونوميكانىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى.
«ازاماتتارعا جاڭا مىندەتتەر جۇكتەيتىن نەمەسە ولاردىڭ جاعدايىن ناشارلاتاتىن زاڭداردىڭ كەرى كۇشى بولمايدى» دەگەن نورما ەنگىزىلدى.
وسىلايشا، ءبىز تۇراقتى ءارى تۇسىنىكتى قۇقىقتىق، ينۆەستيتسيالىق ورتا قالىپتاستىرامىز. ازاماتتارىمىز ءوز قۇقى بۇزىلمايتىنىن، قورعالاتىنىن ءبىلىپ، ولاردىڭ الاڭسىز ءومىر سۇرۋىنە جانە كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋىنا جاعداي جاسالادى، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار جەكەلەگەن اۋماقتار مەن «قارقىندى داميتىن قالالار» ءۇشىن ارناۋلى قۇقىق رەجيمىن بەلگىلەۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
- وسى نورماعا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىنا قاۋىپ توندىرەدى دەگەن قاۋەسەت تاراي باستادى. ادەتتە مۇنداي اۋىر ايىپتاۋدى الەمدىك تاجىريبەدەن ماقۇرىم، زاڭنامالىق ساۋاتى جوق ادامدار ايتادى.
ايتپاقشى، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ورىس ءتىلىنىڭ مارتەبەسىن تومەندەتىپ جاتىر-مىس دەگەن كۇڭكىل اڭگىمەگە قاتىستى دا وسىنى ايتۋعا بولادى. بۇل جايىندا جازىلعان ماقالالاردى وقۋدىڭ ءوزى قىزىق. ستيليستيكالىق جانە گرامماتيكالىق قاتەلەردەن اياق الىپ جۇرە المايسىڭ. جاريالانىم اۆتورلارى ورىس ءتىلى ءۇشىن قام جەيدى، ءبىراق وزدەرى ونى دۇرىس مەڭگەرمەگەن.
تۇپتەپ كەلگەندە، جاڭا كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ رەسمي قۇجات رەتىندە بىردەي زاڭدى كۇشكە يە قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە جاريالانۋى كوپ نارسەنى اڭعارتپاي ما؟ بۇل جەردە تۇسىنىكتەمە بەرىپ، اقتالۋدىڭ ءوزى ارتىق، - دەدى توقايەۆ.