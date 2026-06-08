جەكە دەرەكتەرىڭىز تاراسا نە ىستەۋ كەرەك - زاڭگەردەن كەڭەس
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جەكە دەرەكتەردىڭ قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسى قايتادان قوعام نازارىن اۋداردى. Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا زاڭ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، پروفەسسور سەرىك اقىلباي ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن قورعاۋ ماسەلەسىنە توقتالىپ، الاياقتىق تاۋەكەلدەرىنەن ساقتانۋ جولدارىن ايتتى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا جەكە دەرەكتەردى قورعاۋعا قاتىستى زاڭناما بۇرىننان بار بولعانىمەن، بۇل باعىتتاعى ماسەلەلەر ءالى تولىق شەشىلگەن جوق.
- كونستيتۋتسيادا ءار ازاماتتىڭ جەكە ومىرىنە قول سۇعىلمايتىنى ناقتى كورسەتىلگەن. ارنايى زاڭ دا قابىلدانعان. ءبىراق سوعان قاراماستان ازاماتتاردىڭ دەرەكتەرىنىڭ تارالۋى توقتاماي تۇر. ەڭ باستى ماسەلە - جاۋاپكەرشىلىك ماسەلەسى. اقپاراتتىڭ ساقتالۋىنا ناقتى كىم جاۋاپ بەرەدى دەگەن سۇراققا قوعام تولىق جاۋاپ الىپ وتىرعان جوق، - دەيدى سەرىك اقىلباي.
پروفەسسوردىڭ ايتۋىنشا، ۇرلانعان دەرەكتەر كوبىنە الاياقتىق سحەمالاردا پايدالانىلادى. قازىر قازاقستاندىقتارعا شەتەلدەن حابارلاسىپ، اتى-ءجونىن، مەكەنجايىن نەمەسە باسقا دا جەكە مالىمەتتەرىن ايتىپ سەنىمگە كىرەتىن جاعدايلار جيىلەگەن.
- جەكە دەرەكتەر جايدان-جاي ۇرلانبايدى. ونى بەلگىلى ءبىر ماقساتتا پايدالانادى. كەي جاعدايدا ادامداردىڭ بانكتىك شوتتارىنا قول جەتكىزۋگە تىرىسادى. سوندىقتان كەز كەلگەن ازامات ءوز مالىمەتتەرىن كىمگە جانە قانداي ماقساتتا بەرىپ جاتقانىن ءتۇسىنۋى كەرەك، - دەيدى ول.
ماماننىڭ پىكىرىنشە، كوپتەگەن ادام ج س ن، تەلەفون ءنومىرى نەمەسە جەكە قۇجاتتاعى مالىمەتتەردى سۇراعان كەز كەلگەن ادامعا بەرە سالادى. ال بۇل اقپارات كەيىن الاياقتاردىڭ قولىنا ءتۇسۋى مۇمكىن.
- قۇقىقتىق مادەنيەتىمىزدى كوتەرۋىمىز كەرەك. اركىم ءوز قۇقىعىن بىلۋگە مىندەتتى. جسن نەمەسە باسقا دا جەكە مالىمەتتەردى زاڭدى نەگىزسىز تالاپ ەتكەن جاعدايدا ونىڭ سەبەبىن سۇراۋ قاجەت. ازاماتتار ساق بولعان سايىن مۇنداي قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك ارتادى، - دەيدى زاڭگەر.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى كوللەكتورلار 16 ميلليون قازاقستاندىقتىڭ جەكە دەرەگىن قولدى ەتكەنىن حابارلاعان ەدى.
جەتىسۋ وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ وكىلى اداي قۇتىموۆ قازىرگى ۋاقىتتا جەكە دەرەكتەردىڭ تارالۋىنا قاتىستى تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتقانىن ايتتى.
- تەرگەپ تەكسەرۋ امالدارى جۇرىگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا سوت ساراپتامالارى تاعايىندالعان جانە ناقتى قورىتىندىلار كەيىنىرەك جاريالانادى. تەرگەۋ اياسىندا 4 تۇلعانىڭ جاۋاپكەرشىلىگى قاراستىلدى، - دەپ ناقتىلادى ول.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت قارقىندى دامىعان كەزەڭدە جەكە مالىمەتتەردىڭ قاۋىپسىزدىگى بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى بولا ءتۇستى. سوندىقتان كۇماندى قوڭىراۋلارعا سەنبەۋ، بوتەن ادامدارعا جەكە دەرەكتەردى بەرمەۋ جانە زاڭسىز ارەكەتتەرگە تاپ بولعان جاعدايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋ ازاماتتاردىڭ نەگىزگى قورعانىس ءتاسىلى بولىپ قالا بەرەدى.
بۇعان دەيىن، قىزىلوردا قالاسىنىڭ 32 جاستاعى تۇرعىنى ينتەرنەت جەلىسىن پايدالانۋ ارقىلى الاياقتىق جاساعان.