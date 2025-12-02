جەكە قاۋىپسىزدىك ساباعى: وقۋشىلاردىڭ 95 ى وڭ پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باسىنان باستاپ ەلىمىزدىڭ بارلىق بالاباقشالارىندا، مەكتەپتەرىندە جانە كوللەدجدەرىندە 1,4 ميلليوننان استام «جەكە قاۋىپسىزدىك» ساباعى وتكىزىلدى. بۇل ساباقتاردىڭ ماقساتى - بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا داعدىلاندىرۋ. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ساباقتاردىڭ تيىمدىلىگىن انىقتاۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلگەن رەسپۋبليكالىق مونيتورينگكە 46 مىڭ پەداگوگ، 318 مىڭنان استام وقۋشى قاتىسقان. ونىڭ ناتيجەلەرى ساباقتاردىڭ جوعارى سۇرانىسقا يە ەكەنىن ايعاقتاپ وتىر. ماسەلەن، پەداگوگتاردىڭ %92 ى مەكتەپتەگى جالپى احۋالدىڭ جاقسارعانىن، %96 ى وقۋشىلاردىڭ وزىنە دەگەن سەنىمدىلىگى ارتقانىن ايتتى. ال وقۋشىلاردىڭ %95,5 ى ساباقتاردى وڭ باعالاسا، %90 ى ولاردىڭ كۇندەلىكتى ومىردە پايدالى ەكەنىن جەتكىزدى.
جەكە قاۋىپسىزدىك ساباقتارى اپتا سايىن سىنىپ ساعاتى اياسىندا 10 مينۋتتان وتكىزىلەدى. ساباقتىڭ مازمۇنى بالالاردىڭ جاس ەرەكشەلىگى مەن قابىلداۋ دەڭگەيىنە سايكەس ازىرلەنگەن.
بالاباقشالاردا بالالار شۇعىل قىزمەت نومىرلەرىن جاتتايدى، قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىمەن تانىسادى، بەيتانىس ادامداردان ساقتانۋ جانە ويىن الاڭىندا، قوعامدىق ورىنداردا قاۋىپسىزدىك شارالارى پەن ءتارتىپ ساقتاۋدى ۇيرەنەدى.
مەكتەپتەردە كۇندەلىكتى ءومىر مەن تسيفرلىق ورتاداعى قاۋىپسىزدىككە باسىمدىق بەرىلەدى. وقۋشىلار جەكە مالىمەتتەردى قورعاۋ، كيبەربۋللينگتى تانىپ، ودان قورعانۋ، ونلاين- قارىم- قاتىناس ورناتۋدا قاۋىپتەردى اجىراتۋ، جالعان اقپارات ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتە بولۋ، كۇدىكتى زاتتارعا قاتىستى دۇرىس ارەكەت ەتۋ، تابيعاتتا، سۋدا جانە مۇزدا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ ەرەجەلەرىن مەڭگەرەدى.
كوللەدجدەردە جاسوسپىرىمدەر مەن جاستار اراسىندا ءجيى كەزدەسەتىن الەۋمەتتىك جانە تسيفرلىق تاۋەكەلدەر قاراستىرىلادى. ولار ءوز قۇقىقتارىن قورعاۋدى، الاياقتىقتان ساقتانۋدى، قاۋىپتى ونلاين تابىستاردان الشاق بولۋدى، قوعامدىق كولىكتەگى قاۋىپسىزدىكتى، توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ەموتسيانى باسقارۋ داعدىلارىن مەڭگەرەدى.
- بۇگىنگى بالا ەكى الەمدە - شىنايى ءومىر مەن تسيفرلىق كەڭىستىكتە قاتار ءوسىپ كەلەدى. سوندىقتان ولاردىڭ ءوز قاۋىپسىزدىگىن ءبىلۋى وتە ماڭىزدى. ساباقتاردىڭ 10 مينۋتتىق قىسقا فورماتتا وتكىزىلۋى بەكەر ەمەس. از-ازدان، ءبىراق ءجيى قايتالانعان اقپاراتتى بالا تەز سىڭىرەدى. ءبىزدىڭ ماقسات - ءاربىر بالانىڭ وزىنە سەنىمدىلىگىن نىعايتۋعا، كەز كەلگەن جاعدايدا ءوزىن قورعاۋىنا كومەكتەسۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
ۇسىنىلعان وقۋ-ادىستەمەلىك كەشەن 130 ساباقتى قامتيدى. نەگىزگى تاقىرىپتار جىلىنا ءۇش رەت قايتالانىپ، بالالاردىڭ جەكە قاۋىپسىزدىك داعدىلارىن جۇيەلى جانە تۇراقتى مەڭگەرۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە العاش رەت كاسىبي باعدار بەرۋگە ارنالعان ءبىرىڭعاي ادىستەمەلىك نۇسقاۋلىق ازىرلەندى.