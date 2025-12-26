جەكە مەنشىك مەكتەپتەر جاپپاي جابىلا ما
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك ءاشىروۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جەكە مەنشىك مەكتەپتەردىڭ جاپپاي جابىلاتىنى تۋرالى اقپاراتتارعا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- ەل ىشىندە جەكە مەنشىك مەكتەپتەر جابىلاتىنى تۋرالى قاۋەسەت تاراپ ءجۇر. وسى شىن با، - دەپ سۇرادى ب ا ق وكىلى.
سەرىك ءاشىروۆ ءبىلىم بەرۋ تۋرالى زاڭ مەكتەپتەر مەنشىك يەسىنە قاراماستان ورتاق ەرەجەمەن جۇمىس ىستەيتىنىن ەسكە سالدى.
- جەكە مەنشىك مەكتەپتەر اۋەلى ليتسەنزيا الىپ، وسىدان كەيىن مەملەكەتتىك اتتەستاتسيادان، مەملەكەتتىك باقىلاۋدان وتەدى. مەملەكەتتىك مەكتەپتەرگە دە وسىنداي تالاپ قويىلادى. جەكە مەنشىك مەكتەپتەر زاڭداعى تالاپتاردى بۇزعان جاعدايدا عانا جابىلادى. قانداي دا ءبىر مەكتەپ جابىلاتىن بولسا، بۇل ونىڭ مەنشىك فورماسىمەن بايلانىستى ەمەس. سونىمەن قازاقستاندا جەكە مەنشىك مەكتەپتى جابۋ جوسپارى جوق، ونداي جوسپار قاراستىرىلىپ جاتقان دا جوق، - دەدى كوميتەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە قاراستى بولعان قارجى ورتالىعى 60 ورىندىق جەكە مەنشىك مەكتەپكە 600 وقۋشىنىڭ اقشاسى ءبولىپ كەلگەنىن جازعان ەدىك.