جۇك كولىگىنىڭ دوڭگەلەگى جارىلىپ جۇمىسشى قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - پاۆلوداردا دوڭگەلەك جوندەۋ ورنىندا جۇمىسشى قازا تاپتى. قايعىلى وقيعا 7 -قىركۇيەكتە ۇلكەن اينالما جول بويىندا بولعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جۇك كولىگىنە دوڭگەلەك ورناتۋ كەزىندە شينا جارىلعان.
سونىڭ سالدارىنان جۇمىسشى اۋىر جاراقات الىپ، وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان. وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جەدەل جاردەم شاقىرتۋى ساعات 10:30-دا تۇسكەن. وقيعا ورنىنا كەلگەن مەديسينا قىزمەتكەرلەرى ەر ادامنىڭ قايتىس بولعانىن انىقتادى.
پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىر وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جۇك كولىگىنە دوڭگەلەك ورناتۋ جۇمىستارى كەزىندە دوڭگەلەك جارىلعان. سونىڭ سالدارىنان جۇمىسشى اۋىر دەنە جاراقاتىن الىپ، كوز جۇمدى. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالۋدا. تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى، - دەلىنگەن تۇسىنىكتەمەدە.