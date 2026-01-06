18:57, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5
جەكە كۋالىك تەگىن بەرىلەتىن بولادى
استانا. قازاقپارات - بيىل ەلدە جەكە كۋالىكتى تەگىن الۋعا بولادى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە كۋالىكتى العاشقى رەت العان كەزدە جانە مەرزىمى ءبىتىپ اۋىستىرعاندا باج الىنبايدى.
ال تۇلعا 1 جىل ىشىندە جەكە كۋالىكتى ەكى رەتتەن كوپ جوعالتسا 4 مىڭ 325 تەڭگە تولەۋى قاجەت.
كوشى-قون قىزمەتى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىر ەلدە ەكى ميلليونعا جۋىق جەكە كۋالىك بەرىلگەن. دەگەنمەن، قۇجات راسىمدەۋ قىمباتتادى. ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش 3932 تەڭگەدەن 4325 تەڭگەگە ءوستى. ەندى ەرەسەك ادام ءۇشىن ءتولقۇجات 34 مىڭ 600 تەڭگە، ال 16 جاسقا دەيىنگى بالالار ءۇشىن 17 مىڭ 300 تەڭگە تۇرادى. بۇل قۇجاتتى وتكەن جىلى ەلدىڭ ميلليوننان اسا تۇرعىنى الدى.