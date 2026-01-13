جەكە كۋالىك الۋ قانشا تۇرادى جانە كىمدەر تەگىن الادى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسى پ د كوشى-قون باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى 2026 -جىلدان باستاپ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتار ءۇشىن مەملەكەتتىك باج قانشا ەكەنىن جانە تولەمنەن بوساتىلۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 4 مىڭ 325 تەڭگە بولدى. وسىعان بايلانىستى جەكە باستى كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردى بەرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك باج مولشەرى دە وزگەردى.
اتاپ ايتقاندا:
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ پاسپورتى مىنا كولەمدە:
24 بەت - 17 مىڭ 300 تەڭگە (4 ا ە ك) (16 جاسقا دەيىنگى بالالار ءۇشىن)؛
36 بەت - 34 مىڭ 600 تەڭگە (8 ا ە ك)؛
48 بەت - 51 مىڭ 900 تەڭگە (12 ا ە ك)؛
سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ جەكە كۋالىگى، شەتەلدىكتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇرۋىنا ىقتيارحاتى - 865 تەڭگە (0,2 ا ە ك) كولەمىندە بولادى. بۇدان بولەك:
ءبىر جىلدىڭ ىشىندە ەكى رەتتەن كوپ جوعالۋىنا بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ جەكە كۋالىگى - 4 مىڭ 325 تەڭگە (1 ا ە ك)؛
ازاماتتىعى جوق ادامنىڭ كۋالىگى (ا ج ا) - 34 مىڭ 600 تەңگە (8 ا ە ك).
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2025 -جىلعى 18- شىلدەدەگى سالىق كودەكسىندە (بۇدان ءارى - كودەكس) جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردى بەرگەنى ءۇشىن مەملەكەتتىك باج الۋ وبەكتىلەرى مەن مولشەرلەمەلەرى بولىگىندە تۇزەتۋلەر ەنگىزىلگەن.
- كودەكستىڭ 664-بابى 1-بولىگى 8) - تارماقشاسىنا سايكەس بوسقىن كۋالىگىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ جەكە كۋالىگىن العاش رەت جانە جارامدىلىق مەرزىمىنىڭ اياقتالۋى بويىنشا بەرۋدى قوسپاعاندا، جەكە باستى كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردى بەرگەنى ءۇشىن مەملەكەتتىك باج الىنادى. وسىلايشا، ق ر ازاماتىنىڭ جەكە كۋالىگىن الۋعا العاش رەت ءوتىنىش بىلدىرگەن ادامدار (16 جاسقا تولعاندا، ونىڭ ىشىندە 18 جاستان اسقان ادامدار)؛ 1974 -جىلعى ۇلگىدەگى بۇرىنعى ك س ر و پاسپورتىنىڭ نەگىزىندە نەمەسە ونى جوعالتۋىنا بايلانىستى قالپىنا كەلتىرۋ؛ (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن قابىلداۋ)، سونداي-اق جارامدىلىق مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى اۋىستىرعان كەزدە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن بوساتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق، كودەكستىڭ 667-بابى 3-بولىگى 2) - تارماقشاسىنا سايكەس 1 (ءبىر) جىلدىڭ ىشىندە ەكى رەتتەن كوپ جوعالۋىنا بايلانىستى جەكە كۋالىكتى بەرگەنى ءۇشىن مەملەكەتتىك باج مولشەرى 0,2 ا ە ك ورنىنا 1 ا ە ك قۇرايدى. (4 مىڭ 325 تەڭگە)
اباي وبلىسى پ د كوشى-قون باسقارماسى اتاپ وتكەندەي، قابىلدانعان تۇزەتۋلەر نەگىزگى قۇجاتتاردى الۋ راسىمدەرىن جەڭىلدەتۋگە جانە ازاماتتارعا قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا، سونىمەن بىرگە قۇجاتتى ۇقىپتى ساقتاۋ جاۋاپكەرشىلىگىن جانە ونىڭ جوعالۋى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
بۇدان بۇرىن 2026 -جىلى كوپ بالالى وتباسىلاردىڭ جاردەماقىسى قانشالىقتى كوبەيگەنىن جازعانبىز.