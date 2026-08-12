JJ تەلەدەباتى: سۇرىندىرگەن ساۋال دا، جالتارعان جاۋاپ تا بولدى
استانا. KAZINFORM - «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە ءوتىپ جاتقان ساياسي پارتيا وكىلدەرىنىڭ اراسىنداعى تەلەدەباتتىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى دە اياقتالدى.
بۇل كەزەڭدە ءار پارتيا ءوز تاڭداۋى بويىنشا كەز كەلگەن ءبىر پارتياعا سۇراق قويا الاتىن. ال تاڭداۋ رەتى كۇنى بۇرىن وتكەن جەرەبە ناتيجەسى بويىنشا انىقتالدى.
تەلەدەبات شارتىنا سايكەس، وزگە پارتيا وكىلىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن پارتيا وكىلىنە وزگە پىكىرسايىسشىلار ەكىنشى رەت سۇراق قويا المايدى. ونىڭ ۇستىنە سۇراقتار تەلەدەبات تاقىرىبى رەتىندە تاڭداپ الىنعان «زاڭ مەن ءتارتىپ - ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزى» ۇرانىنىڭ اياسىندا بولۋى شارت ەدى. ساۋالعا جاۋاپ بەرۋشىگە 2 مينۋت ۋاقىت بەرىلدى. جاۋاپ اياقتالعان سوڭ، سۇراق قويۋشىعا بەرىلگەن جاۋاپ قانشالىقتى كوڭىلىنەن شىققانىن ايتۋ ءۇشىن 30 سەكۋند ۋاقىت ۇسىنىلىپ وتىردى.
«اق جول» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى «اۋىلدىقتارعا» مالدى چيپتەۋدىڭ تالابىن جەڭىلدەتۋ تۋرالى سۇراق قويىپ، جاۋاپقا تولىق قاناعاتتانباعاندارىن ايتتى.
ال ج س د پ تاراپىنان Respublica پارتياسىنا قويىلعان سۇراق جەكە مەنشىك قۇقىعى تۋرالى قىزۋ پىكىرتالاسقا ۇلاستى.
«ادىلەت» پارتياسىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن ج س د پ وكىلدەرى حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگى سول زاڭدى ورىنداتۋعا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قولىندا ەكەنىن ايتىپ جاۋاپ قاتتى. «ادىلەت» وكىلى ج س د پ-نى وسى باعىتتا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە شاقىردى.
قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ وكىلى قويعان سۇراققا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ وكىلى مەملەكەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى مەن زاڭ ۇستەمدىگى ۇعىمدارى «بارىنە رۇقسات» دەگەن تۇسىنىككە اينالماۋى كەرەكتىگىن ايتىپ، جاۋاپ بەردى.
«اۋىل» پارتياسى «بايتاق» جاسىلدار پارتياسىنا سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا ەكولوگيادان باسقا قانداي وزەكتى ماسەلە بار ەكەنىن سۇرادى. «بايتاق» وكىلى سۇراقتى جاڭادان قوسىلىپ جاتقان جاس ۇجىمعا ەمەس، پارلامەنتتەن ماندات الىپ كەلگەن وزگە پارتيالارعا قويۋدى ۇسىندى.
«بايتاق» پارتياسى قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ تاريحىنداعى كوممۋنيستىك جولدى ەسكە سالىپ، قازىرگى پارتيا بۋىنى يوسيف ستالين مەن فيليپپ گولوشەكيننىڭ تاريحي تۇلعاسىنا قاتىستى كوزقاراسىن سۇرادى. سۇراق اۆتورلارى بەرىلگەن جاۋاپقا قاناعاتتانبادى.
«Respublica» پارتياسى سۇراق قويۋ مۇمكىندىگىن پايدالانا وتىرىپ، «اق جول» پارتياسىن بيزنەستىڭ مۇددەسىن قورعايتىن ماڭىزدى ساتتەردە ۇكىمەتپەن ىمىرالاسىپ كەتەدى دەپ سىنادى.
تەلەدەباتتى «Jibek Joly» تەلەارناسىنان بولەك، Jibek Joly TV جانە رەزەرۆتىك Jibek Joly News YouTube ارنالارى دا كورسەتەدى. كورەرمەندەر تاراپىنان پارتيا وكىلدەرىنە سۇراق تۋىنداپ جاتسا، ەكراندا كورسەتىلگەن WhatsApp نومىرىنە جولداي الادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 19-تامىزدا قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى قورىتىندى پىكىرسايىس وتەدى. وعان سايلاۋعا قاتىساتىن بارلىق پارتيانىڭ ءتوراعالارى قاتىسادى.