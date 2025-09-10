Jibek Joly / Silk Way ارناسىنداعى جاڭا پرەمەرالار: قۇرلىقتاردى توعىستىرعان جوبالار
Jibek Joly / Silk Way الماتىدان سەۋلگە، ەريەۆاننان ۇلان-باتىرعا دەيىنگى كورەرمەن نازارىن ءبىر ارناعا توعىستىرا الاتىن، جارقىن جوبالارعا تولى جاڭا تەلەۆيزيالىق ماۋسىمىن ۇسىنادى.
كوپتەن كۇتكەن پرەمەرالاردىڭ ءبىرى - «Silk Way Star».
حالىقارالىق مۋزىكالىق جوبا العاش رەت جىل وقيعاسىنا اينالىپ وتىر.
ۇلى جىبەك جولىنىڭ بويىنداعى 12 مەملەكەتتىڭ، ازەربايجاننان باستاپ، وڭتۇستىك كورەياعا دەيىنگى ارالىقتاعى ەل تالانتتارىن ءبىر ساحنادا بىرىكتىرگەن شوۋ تارتىمدى سايىس تاپسىرمالارى، كروسس- مادەني دۋەتتەر، ونداعان تىلدە شىرقالاتىن اۋەزدى اندەر مەن گالا-كونسەرتتەن تۇرادى.
ءدال وسى جوبا قورىتىندىسىندا ونەر الەمىندەگى مۋلتيمادەني فورماتتاعى العاشقى جۇلدىزدىڭ ەسىمى ەلگە تانىلادى.
«Silk Way Star» - بۇل شەكاراسىز مۋزىكا الەمى.
الەمدىك اۋديتوريا پرەمەرانى 20-قىركۇيەكتە تاماشالايدى.
حالىقارالىق بايقاۋعا قازاقستان اتىنان وتاندىق ەسترادا جۇلدىزى، كومپوزيتور، ايگىلى Ninety One توبىنىڭ مۇشەسى باتىرحان ماليكوۆ (Alem) قاتىسادى.
جوبا الاڭىنا ءار ەل مادەنيەتىنىڭ ەڭ تاڭداۋلى ارتىستەرى شىعىپ، كۇللى الەمگە مۋزىكانىڭ قۇدىرەتى مەن تالانتتارىن پاش ەتەدى.
سونىمەن قاتار جاڭا ماۋسىمدا رەاليتي- شوۋلار، ساراپتامالىق سالماقتى باعدارلامالار مەن ەڭبەك ادامدارى جايلى بىرەگەي جوبالار ۇسىنىلادى.
«ەڭ مىقتى» - جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا تۇسىرىلگەن رەاليتي- شوۋ. 20 قاتىسۋشى دا قاراپايىم ەڭبەك ادامدارى: قۇرىلىسشىلار، دانەكەرلەۋشىلەر، مەحانيكتەر - توسىن، توتەنشە، قيىن سىناقتاردان ءوتىپ، كۇش-جىگەردىڭ، مىنەزدىڭ جانە تاپقىرلىقتىڭ ناعىز ەرلىك ەكەنىن دالەلدەيدى. بۇل - ەڭبەككە دەگەن قۇرمەتتى دارىپتەيتىن شوۋ.
«كەش ەمەس» - سان ءتۇرلى تاعدىردى باستان كەشىرگەن نازىك جاندىلار جايلى باعدارلاما. ولار ساحناعا شىعىپ، اياقسىز قالعان ارماندارىن جۇزەگە اسىرادى. ءاربىرىنىڭ ونەرى - ايەل زاتىنىڭ جىگەرى، تالانتى مەن سۇلۋلىعىن تانىتادى.
«Life of a diplomat» جوباسىندا حالىقارالىق اۋديتوريا العاش رەت قازاقستاندىق ديپلوماتيالىق قىزمەتتىڭ قىر- سىرىمەن تانىسادى. بۇل - ۇلكەن ساياسات شىمىلدىعى ارتىنداعى «قۇپيالارمەن» تانىسۋعا جول اشاتىن سيرەك مۇمكىندىك.
«ەڭ ارزان توي» - نەسيەگە جۇگىنبەستەن، ارتىق شىعىنسىز سالتاناتتى توي جاساۋدىڭ ءتيىمدى جولى كورسەتىلەتىن رەاليتي- شوۋ. جوباداعى وقيعالار كورەرمەنگە ەتەنە تانىس ءارى شىنايى.
جاڭا تەلەۆيزيالىق ماۋسىمدا قوعامدىق- ساياسي تاقىرىپتاعى ماڭىزدى جوبالار جالعاسىن تابادى.
Jibek Joly ستۋدياسىندا ساراپشىلار، كەيىپكەرلەر مەن كۋاگەرلەر تىكەلەي ەفيردە بۇگىنگى كۇننىڭ ەڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن ورتاعا سالىپ، كوپتى تولعاندىرعان وتكىر تاقىرىپتاردى تالقىلايدى.
«بولشايا ديپلوماتيا» - ەلدەگى جانە الەمدەگى وزەكتى وقيعالار تۋرالى اشىق تالقى. وتاندىق جانە شەتەلدىك ساراپشىلار، ساياساتتانۋشىلار قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياسي ۇستانىمىنىڭ ەل قاۋىپسىزدىگىنەن باستاپ، ەكونوميكاسى مەن الەۋەتىنە، قوعامدىق ولشەمىنە اسەرىن اشىق تالقىلايدى.
«پراۆدا ۆ دەتالياح» - مەملەكەت باسشىسىنىڭ «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن قولداۋعا ارنالعان جۋرناليستىك زەرتتەۋ. باعدارلامادا كەيىنگى جىلدارداعى ەڭ رەزونانستى قىلمىستىق ىستەر: ءىرى ەسىرتكى زەرتحانالارىنىڭ اشكەرەلەنۋى، ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتاردىڭ جولىن كەسۋ، سىبايلاس جەمقورلىق دەرەكتەرى باياندالادى.
«جاھان جايى» - حالىقارالىق وقيعالار قازاقستاندىق كوزقاراس تۇرعىسىنان قاراستىرىلاتىن باعدارلاما. جوبا ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا، مادەنيەتكە جانە ەلىمىزدىڭ جاھاندىق كونتەكستەگى ستراتەگيالىق ۇستانىمىنا باسىمدىق بەرەدى.
جاڭا ماۋسىمداعى Jibek Joly / Silk Way - بۇل الەمدى شىنايى سەزىنەتىن، شىن سويلەيتىن جانە بارشانى بىرىكتىرەتىن تەلەارنا. مۇندا ويدان قۇراستىرىلعان كەيىپكەرلەر جوق - تەك شىنايى ادامدار، رياسىز سەزىمدەر مەن ماڭىزدى مازمۇن بار!