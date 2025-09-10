ق ز
    23:10, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    Jibek Joly / Silk Way ارناسىنداعى جاڭا پرەمەرالار: قۇرلىقتاردى توعىستىرعان جوبالار

    Jibek Joly / Silk Way الماتىدان سەۋلگە، ەريەۆاننان ۇلان-باتىرعا دەيىنگى كورەرمەن نازارىن ءبىر ارناعا توعىستىرا الاتىن، جارقىن جوبالارعا تولى جاڭا تەلەۆيزيالىق ماۋسىمىن ۇسىنادى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    كوپتەن كۇتكەن پرەمەرالاردىڭ ءبىرى - «Silk Way Star».

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    حالىقارالىق مۋزىكالىق جوبا العاش رەت جىل وقيعاسىنا اينالىپ وتىر.

    ۇلى جىبەك جولىنىڭ بويىنداعى 12 مەملەكەتتىڭ، ازەربايجاننان باستاپ، وڭتۇستىك كورەياعا دەيىنگى ارالىقتاعى ەل تالانتتارىن ءبىر ساحنادا بىرىكتىرگەن شوۋ تارتىمدى سايىس تاپسىرمالارى، كروسس- مادەني دۋەتتەر، ونداعان تىلدە شىرقالاتىن اۋەزدى اندەر مەن گالا-كونسەرتتەن تۇرادى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    ءدال وسى جوبا قورىتىندىسىندا ونەر الەمىندەگى مۋلتيمادەني فورماتتاعى العاشقى جۇلدىزدىڭ ەسىمى ەلگە تانىلادى.

    «Silk Way Star» - بۇل شەكاراسىز مۋزىكا الەمى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    الەمدىك اۋديتوريا پرەمەرانى 20-قىركۇيەكتە تاماشالايدى.

    حالىقارالىق بايقاۋعا قازاقستان اتىنان وتاندىق ەسترادا جۇلدىزى، كومپوزيتور، ايگىلى Ninety One توبىنىڭ مۇشەسى باتىرحان ماليكوۆ (Alem) قاتىسادى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    جوبا الاڭىنا ءار ەل مادەنيەتىنىڭ ەڭ تاڭداۋلى ارتىستەرى شىعىپ، كۇللى الەمگە مۋزىكانىڭ قۇدىرەتى مەن تالانتتارىن پاش ەتەدى.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    سونىمەن قاتار جاڭا ماۋسىمدا رەاليتي- شوۋلار، ساراپتامالىق سالماقتى باعدارلامالار مەن ەڭبەك ادامدارى جايلى بىرەگەي جوبالار ۇسىنىلادى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    «ەڭ مىقتى» - جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا تۇسىرىلگەن رەاليتي- شوۋ. 20 قاتىسۋشى دا قاراپايىم ەڭبەك ادامدارى: قۇرىلىسشىلار، دانەكەرلەۋشىلەر، مەحانيكتەر - توسىن، توتەنشە، قيىن سىناقتاردان ءوتىپ، كۇش-جىگەردىڭ، مىنەزدىڭ جانە تاپقىرلىقتىڭ ناعىز ەرلىك ەكەنىن دالەلدەيدى. بۇل - ەڭبەككە دەگەن قۇرمەتتى دارىپتەيتىن شوۋ.

    Фото: Jibek Joly

    «كەش ەمەس» - سان ءتۇرلى تاعدىردى باستان كەشىرگەن نازىك جاندىلار جايلى باعدارلاما. ولار ساحناعا شىعىپ، اياقسىز قالعان ارماندارىن جۇزەگە اسىرادى. ءاربىرىنىڭ ونەرى - ايەل زاتىنىڭ جىگەرى، تالانتى مەن سۇلۋلىعىن تانىتادى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    «Life of a diplomat» جوباسىندا حالىقارالىق اۋديتوريا العاش رەت قازاقستاندىق ديپلوماتيالىق قىزمەتتىڭ قىر- سىرىمەن تانىسادى. بۇل - ۇلكەن ساياسات شىمىلدىعى ارتىنداعى «قۇپيالارمەن» تانىسۋعا جول اشاتىن سيرەك مۇمكىندىك.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    «ەڭ ارزان توي» - نەسيەگە جۇگىنبەستەن، ارتىق شىعىنسىز سالتاناتتى توي جاساۋدىڭ ءتيىمدى جولى كورسەتىلەتىن رەاليتي- شوۋ. جوباداعى وقيعالار كورەرمەنگە ەتەنە تانىس ءارى شىنايى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    جاڭا تەلەۆيزيالىق ماۋسىمدا قوعامدىق- ساياسي تاقىرىپتاعى ماڭىزدى جوبالار جالعاسىن تابادى.

     Jibek Joly ستۋدياسىندا ساراپشىلار، كەيىپكەرلەر مەن كۋاگەرلەر تىكەلەي ەفيردە بۇگىنگى كۇننىڭ ەڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن ورتاعا سالىپ، كوپتى تولعاندىرعان وتكىر تاقىرىپتاردى تالقىلايدى.

    Фото: Jibek Joly

    «بولشايا ديپلوماتيا» - ەلدەگى جانە الەمدەگى وزەكتى وقيعالار تۋرالى اشىق تالقى. وتاندىق جانە شەتەلدىك ساراپشىلار، ساياساتتانۋشىلار قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياسي ۇستانىمىنىڭ ەل قاۋىپسىزدىگىنەن باستاپ، ەكونوميكاسى مەن الەۋەتىنە، قوعامدىق ولشەمىنە اسەرىن اشىق تالقىلايدى.

    «پراۆدا ۆ دەتالياح» - مەملەكەت باسشىسىنىڭ «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن قولداۋعا ارنالعان جۋرناليستىك زەرتتەۋ. باعدارلامادا كەيىنگى جىلدارداعى ەڭ رەزونانستى قىلمىستىق ىستەر: ءىرى ەسىرتكى زەرتحانالارىنىڭ اشكەرەلەنۋى، ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتاردىڭ جولىن كەسۋ، سىبايلاس جەمقورلىق دەرەكتەرى باياندالادى.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    «جاھان جايى» - حالىقارالىق وقيعالار قازاقستاندىق كوزقاراس تۇرعىسىنان قاراستىرىلاتىن باعدارلاما. جوبا ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا، مادەنيەتكە جانە ەلىمىزدىڭ جاھاندىق كونتەكستەگى ستراتەگيالىق ۇستانىمىنا باسىمدىق بەرەدى.

    جاڭا ماۋسىمداعى Jibek Joly / Silk Way - بۇل الەمدى شىنايى سەزىنەتىن، شىن سويلەيتىن جانە بارشانى بىرىكتىرەتىن تەلەارنا. مۇندا ويدان قۇراستىرىلعان كەيىپكەرلەر جوق - تەك شىنايى ادامدار، رياسىز سەزىمدەر مەن ماڭىزدى مازمۇن بار!

