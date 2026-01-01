Jibek Joly راديوسىنان پرەزيدەنتتىڭ جاڭاجىلدىق قۇتتىقتاۋى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا جىلدى جول ۇستىندە قارسى العان قازاقستاندىقتار بيىل العاش رەت مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋىن 101.4 FM جيىلىگىندەگى «Jibek Joly» راديوسىنان تىڭداي الدى.
«Jibek Joly» راديوسى 2025-جىلعى 1-مامىردا حابار تاراتا باستادى جانە از ۋاقىتتا-اق ساياساتتى، ەكونوميكانى، مادەنيەت پەن مۋزىكانى بىرىكتىرەتىن جاڭا اقپاراتتىق-ويىن-ساۋىق پلاتفورماسى رەتىندە ءوزىن تانىتا ءبىلدى. ەفيردە اسپاپتىق سۇيەمەلدەۋمەن نەمەسە مينۋس-ارانجيروۆكامەن جاندى داۋىستاعى اندەر جيى شىرقالادى، بۇل تۇتاس ەل بويىنشا بىرەگەي فورمات سانالادى.
راديوستانتسيانىڭ مەرەكەلىك باعدارلاماسىندا قىزىقتى توك-شوۋلار، شىعارماشىلىق كوللابوراتسيالار جانە ارينە، زاماناۋي وتاندىق مۋزىكا بار. قاڭتاردىڭ العاشقى كۇندەرى Jibek Joly تىڭدارماندارى ەش كۇتپەگەن شىعارماشىلىق جوباعا قاتىسا الادى. بۇل - ءدىن، مۋزىكا جانە جۋرناليستيكا سالالارىنىڭ وكىلدەرىن بىرىكتىرگەن توك-شوۋ بولماق: ءبىر ستۋديادا تورەعالي تورەالى، نۇرلان يمام جانە ءلايلا سۇلتان قىزى باس قوسادى.
جاڭا 2026-جىلدا «Jibek Joly» راديوسى Open Air كونسەرتىن وتكىزۋدى جانە تەك قازاقستاندىق ەسترادانىڭ زاماناۋي حيتتەرىنە عانا ەمەس، ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن تۇركىتىلدەس الەم ورىنداۋشىلارىنىڭ اندەرىنە نەگىزدەلگەن مۋزىكالىق ساياساتتى جالعاستىرۋدى كوزدەپ وتىر. ەفيردە قىرعىز، وزبەك، تۇرىك جانە تاتار ارتىستەرىنىڭ اندەرى شىرقالىپ، قۇتتىقتاۋلار ايماقتىڭ ءارتۇرلى تىلدەرىندە تاراتىلادى.
Jibek Joly راديوسىنىڭ نەگىزگى اۋديتورياسى - 30-40 جاستاعى بەلسەندى ءارى الەۋمەتتىك ومىرگە ارالاساتىن استانا تۇرعىندارى. ولار ساياساتتى قاداعالايدى، مادەني وقيعالارعا قىزىعادى جانە جاڭا تولقىننىڭ زاماناۋي مۋزىكاسىن تاڭداعاندى ءجون كورەدى.
بۇعان دەيىن Jibek Joly ارناسىنداعى جاڭاجىلدىق تەلەپرەمەرالار جونىندە جازعان ەدىك. جاڭا جىل قارساڭىندا تەلەارنا ارنايى تەلەباعدارلامالار ازىرلەدى.