Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - وتىرىستى بۇگىن ساعات 14.00 دە Jibek Joly تەلەارناسىنان كورۋگە بولادى.
21-قاڭتاردا مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويىپ، ونىڭ قۇرامىنا دەپۋتاتتار كورپۋسى مەن وكىلدى بيلىك ورگاندارىنىڭ مۇشەلەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، ساياساتتانۋشىلار كىرگەن بولاتىن. بۇگىن وسى كوميسسيا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتىلعان ساياسي رەفورمالاردى تالقىلاۋعا ارنالعان ءبىرىنشى وتىرىسىن وتكىزەدى.
مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ ساۋلەتى مەن قوعامنىڭ قاتىسۋ تەتىكتەرىن، ولاردىڭ ماڭىزى مەن ەلدىڭ دامۋىنا ىقتيمال ىقپالىن قوزعايتىن ىقتيمال باعىتتار تىكەلەي ەفيردە تالقىلانادى.
وسى وتىرىستىڭ ەگجەي- تەگجەيىن Kazinform تىلشىلەرىنىڭ ماتەريالدارىنان وقۋعا بولادى. ترانسلياتسيانىڭ ءماتىن نۇسقاسىن اگەنتتىكتىڭ تەلەگرام-ارناسىندا جاريالانادى.
وسىعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتەتىنى تۋرالى حابارلادىق.