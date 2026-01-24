ق ز
    Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى

    استانا. KAZINFORM - وتىرىستى بۇگىن ساعات 14.00 دە Jibek Joly تەلەارناسىنان كورۋگە بولادى.

    Jibek Joly TV to air 1st meeting of Constitutional Reform Commission today
    Photo credit: Kazinform / Gov.kz / Canva

    21-قاڭتاردا مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويىپ، ونىڭ قۇرامىنا دەپۋتاتتار كورپۋسى مەن وكىلدى بيلىك ورگاندارىنىڭ مۇشەلەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، ساياساتتانۋشىلار كىرگەن بولاتىن. بۇگىن وسى كوميسسيا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتىلعان ساياسي رەفورمالاردى تالقىلاۋعا ارنالعان ءبىرىنشى وتىرىسىن وتكىزەدى.

    مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ ساۋلەتى مەن قوعامنىڭ قاتىسۋ تەتىكتەرىن، ولاردىڭ ماڭىزى مەن ەلدىڭ دامۋىنا ىقتيمال ىقپالىن قوزعايتىن ىقتيمال باعىتتار تىكەلەي ەفيردە تالقىلانادى.

    وسى وتىرىستىڭ ەگجەي- تەگجەيىن Kazinform تىلشىلەرىنىڭ ماتەريالدارىنان وقۋعا بولادى. ترانسلياتسيانىڭ ءماتىن نۇسقاسىن اگەنتتىكتىڭ تەلەگرام-ارناسىندا جاريالانادى.

    وسىعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتەتىنى تۋرالى حابارلادىق.

