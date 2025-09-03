جازدا قازاقستاننىڭ اقىلى جولدارىمەن 24 ميلليوننان استام ساپار جاسالدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى جاز قازاقستانداعى اۆتوجول قوزعالىسى بويىنشا ەڭ بەلسەندى ماۋسىمداردىڭ ءبىرى بولدى، دەپ جازدى قازاۆتوجول.
دەرەككە قاراعاندا، ەلدىڭ اقىلى تراسسالارىمەن 24 ميلليوننان استام ساپار جاسالدى. مۇنداي ءوسىم دەمالىس ماۋسىمىمەن قاتار، ىشكى تۋريزمنىڭ دامۋى مەن سوڭعى جىلدارى جۇزەگە اسقان ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ ناتيجەسى بولىپ وتىر.
قازىرگى زامانعى رەسپۋبليكالىق جولدار ءىرى قالالاردى بايلانىستىرىپ قانا قويماي، تۋريستىك نىساندارعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىردى. بيىل سەگىز وڭىردە 2 مىڭ شاقىرىمنان استام جولعا جوندەۋ جۇرگىزىلىپ، تانىمال دەمالىس ورىندارى مەن مادەني نىساندارعا باراتىن باعىتتار جاقسارتىلۋدا.
ەڭ تانىمال باعىتتار:
استانا - تەمىرتاۋ (1,44 ميلليون ساپار)
استانا - شۋچينسك (1,36 ميلليون)
الماتى - قونايەۆ - تالدىقورعان (5,4 ميلليون)
الماتى - قورعاس (696 مىڭ)
شىمكەنت - تاراز - قاينار (5,1 ميلليوننان استام)
شىمكەنت - وزبەكستان شەكاراسى (2,66 ميلليون)
قوستاناي - دەنيسوۆكا (843 مىڭ)
پاۆلودار - سەمەي - قالباتاۋ (448 مىڭ)
سونداي-اق، رەسەيگە باعىتتالعان ساپارلار دا بەلسەندى بولدى، شەكارا ماڭىنداعى جولدارمەن 700 مىڭنان استام كولىك وتكەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، «استانا - الماتى»، «تالدىقورعان - وسكەمەن»، «اتىراۋ - استراحان»، «اقتوبە - قاندىاعاش» سەكىلدى ءىرى جوبالاردىڭ اياقتالۋى اۆتوتۋريزمگە تىڭ سەرپىن بەردى. ەندى قازاقستاندىقتار كاسپي تەڭىزىنە، التايعا، جەتىسۋ وڭىرىنە نەمەسە ورتالىق قالالارعا ەش قيىندىقسىز ساپار شەگۋگە مۇمكىندىك الدى.
اقىلى جولدار جەلىسىنىڭ دامۋى ىشكى تۋريزمدى وركەندەتىپ، قازاقستانداعى كۋرورتتار مەن تاريحي باعىتتارعا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا اقىلى اۆتوجولداردى تەگىن پايدالاناتىن كولىك ساناتتارى بەلگىلى بولدى.