جايىلىم تاپشىلىعى 3,5 ميلليون گەكتارعا دەيىن قىسقاردى - ۇكىمەت
استانا. KAZINFORM - پايدالانىلماي جاتقان جەردى قايتارۋ، مال باسىن ەسەپكە الۋدى ناقتىلاۋ، ەلدى مەكەندەردىڭ شەكاراسىن كەڭەيتۋ مەن ۋچاسكەلەردى رەزەرۆتەۋ ەسەبىنەن جايىلىم تاپشىلىعى 3,5 ميلليون گەكتارعا دەيىن قىسقاردى.
بۇل تۋرالى ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جەر رەسۋرسىن ۇتىمدى پايدالانۋدى باقىلاۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ بيىلعى ءبىرىنشى وتىرىسىندا ءمالىم بولدى.
ۇكىمەتتىڭ رەسمي سايتىنداعى مالىمەتتەرگە قاراعاندا، وتىرىستا اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ حابارلاعانىنداي، مەملەكەت مەنشىگىنە 2,1 ميلليون گەكتار پايدالانىلماعان جانە زاڭ بۇزا وتىرىپ بەرىلگەن جەرلەر قايتارىلدى. 2026-جىلى تاعى دا 1 ميلليون گەكتار جەردى قايتارۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا قايتا بولىنگەن جەرلەردىڭ جالپى اۋدانى 8,5 ميلليون گەكتار بولدى، ونىڭ ىشىندە:
- 2,8 ميلليون گەكتار جەر مال جايۋ ءۇشىن حالىقتىڭ جالپى پايدالانۋىنا بەرىلدى؛
- 5,7 ميلليون گەكتار جەر اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىنىڭ سۋبەكتىلەرىنە كونكۋرستىق نەگىزدە بەرىلدى.
2025-جىلى كوميسسيا جۇمىسىنداعى نەگىزگى راسىمدىك ماسەلەلەر شەشىلدى. جەر پايدالانۋشىلاردىڭ ادالدىعىن باعالاۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ، ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ناقتى ءىس-قيمىل مەرزىمى بەلگىلەندى. بۇل وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىن جەدەلدەتۋگە جانە ادال فەرمەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
سونداي-اق، جەردىڭ دەگراداتسياسىمەن، ياعني سۋ جانە جەل ەروزياسىمەن، شولگە اينالۋىمەن كۇرەس جونىندە، توپىراققا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ بويىنشا شارالار قابىلداندى. بارلىق 17 وبلىستا وڭىرلىك ءىس-شارا بەكىتىلدى. 2025-جىلعى ەكىنشى جارتىجىلدىقتا جەردى جالعا بەرۋ كونكۋرسىن وتكىزۋ ەرەجەسى جاڭارتىلدى: ەندى ينۆەستيتسيا كولەمى، تەحنيكا مەن مالدىڭ بولۋى، سونداي-اق مامانداردىڭ بىلىكتىلىگى مىندەتتى كريتەريگە اينالدى.
جايىلىمدىق جەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. 2025-جىلى اكىمدىكتەر حالىقتىڭ جالپى پايدالانۋىنا 1,3 ميلليون گەكتار جايىلىم جەردى بەكىتىپ بەردى.
رەتتەۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى جايىلىمداردى باسقارۋ جوسپارى بولىپ قالا بەرەدى. ەلىمىزدە بارلىعى 198 اۋدان بار. الايدا 2026-جىلدىڭ باسىندا تەك 157 جوسپار بەكىتىلگەن. بۇل دالاداعى جايىلىمدىق جەردى باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن تومەندەتەدى.
مۇنداعى جۇمىستى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋمەن بايلانىستى كۇشەيىپ، ول قۇجاتتا سۋلاندىرۋ ارقىلى جاڭا جايىلىمدىق جەرلەردى ايدالانۋعا بەرۋ كوزدەلگەن.
پيلوتتىق جوبا رەتىندە ءۇش اۋدان انىقتالدى. وندا جايىلىمدى باسقارۋ جوسپارى بەكىتىلىپ، گەوبوتانيكالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلدى. ولاردىڭ بارلىعىندا دا قالپىنا كەلتىرۋدى قاجەت ەتەتىن دەگراداتسياعا ۇشىراعان جايىلىمدىق جەرلەردىڭ ەداۋىر ۇلكەن القاپتارى انىقتالدى.
وبلىس اكىمدىكتەرىنە الداعى ايلاردا قالعان جوسپارلاردى بەكىتۋدى اياقتاۋ، شالعايداعى جايىلىمداردى سۋلاندىرۋدى، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى باسىم باعىت رەتىندە قارجىلاندىرۋ جانە اينالىمعا جاڭا ۋچاسكەلەردى قوسۋدى جەدەلدەتۋ تاپسىرىلدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا سەرىك جۇمانعارين جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنە 2026-جىلى 3,5 ميلليون گەكتار جايىلىم تاپشىلىعى ماسەلەسىن شەشۋدى، ولاردىڭ ماقساتتى بەكىتىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە توزعان جەردى قايتا ەگۋدى باستاۋدى تاپسىردى.
«ءبىز مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ىسكە قوسقانمەن، جايىلىم جوق بولسا، ول جۇمىس جۇرمەيدى. مەملەكەتكە قايتارىلعان جەردى قۇر ەسەپكە الۋدان پايدا جوق. ول جايىلىمعا جارامدى بولۋى كەرەك. جايىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ، كوپجىلدىق شوپتەردى قايتا ەگۋ مىندەتى بيىلدىڭ وزىندە شەشىلۋى ءتيىس»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-پرەمەر.
وسىعان دەيىن بيىل شالعاي جايىلىمدارداعى مال شارۋاشىلىعىنا ماماندانعان 200 شارۋاشىلىق قۇرىلاتىنى تۋرالى جازدىق.