«جايلاۋ» باعدارلاماسى: فەرمەرلەر 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى الا الادى
استانا. KAZINFORM — «جايلاۋ» باعدارلاماسى اياسىندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى الۋعا بولادى. بۇل تۋرالى قازاقتىڭ اقباس تۇقىمى رەسپۋبليكالىق پالاتاسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى، فەرمەر باحتيار وتەلبايەۆ ايتتى.
— «جايلاۋ» باعدارلاماسى بويىنشا 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى قاراستىرىلعان. سونىڭ %85- ىنا «دامۋ» قورى كەپىلدىك بەرەدى. بۇل قارجىعا قورا، مال الۋعا بولادى، — دەدى باحتيار وتەلبايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، باعدارلاما وتباسىلىق شارۋاشىلىق قۇرىپ، مال وسىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. نەسيە جەتى جىلعا بەرىلەدى، ال تولەم ەكى جىلدان كەيىن باستالادى.
— نەسيەنى جەتى جىلعا الاسىز. ەكى جىلدان كەيىن تولەي باستايسىز، — دەدى ول.
وتەلبايەۆ شارۋاشىلىق اشقىسى كەلەتىندەر ءۇشىن كەپىل مۇلكى ماسەلەسىنە دە توقتالدى.
— مىسالى، 350 ميلليون تەڭگە الۋ ءۇشىن كەپىل كورسەتۋ كەرەك. ال مەندە ونداي كەپىل جوق دەلىك. «دامۋ» كەپىلدىك بەرىپ وتىر. سوندا قالعان %15- ىنا اۋىلداعى ءۇيىڭىزدى، قوراڭىزدى ەسەپتەپ، كەپىلگە قويا الاسىز. بۇرىن بۇل ۇلكەن ماسەلە ەدى. قازىر ول دا شەشىلىپ وتىر، — دەدى فەرمەر.
بۇعان دەيىن اباي وبلىسىندا فەرمەر مال جايۋدى اۆتوماتتاندىرعانىن جازعان ەدىك.