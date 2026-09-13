KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «جايلاۋ» باعدارلاماسى: فەرمەرلەر 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى الا الادى

    استانا. KAZINFORM — «جايلاۋ» باعدارلاماسى اياسىندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى الۋعا بولادى. بۇل تۋرالى قازاقتىڭ اقباس تۇقىمى رەسپۋبليكالىق پالاتاسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى، فەرمەر باحتيار وتەلبايەۆ ايتتى.

    Жайлау выпас скота мал жаю
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — «جايلاۋ» باعدارلاماسى بويىنشا 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى قاراستىرىلعان. سونىڭ %85- ىنا «دامۋ» قورى كەپىلدىك بەرەدى. بۇل قارجىعا قورا، مال الۋعا بولادى، — دەدى باحتيار وتەلبايەۆ.

    ونىڭ سوزىنشە، باعدارلاما وتباسىلىق شارۋاشىلىق قۇرىپ، مال وسىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. نەسيە جەتى جىلعا بەرىلەدى، ال تولەم ەكى جىلدان كەيىن باستالادى.

    — نەسيەنى جەتى جىلعا الاسىز. ەكى جىلدان كەيىن تولەي باستايسىز، — دەدى ول.

    وتەلبايەۆ شارۋاشىلىق اشقىسى كەلەتىندەر ءۇشىن كەپىل مۇلكى ماسەلەسىنە دە توقتالدى.

    — مىسالى، 350 ميلليون تەڭگە الۋ ءۇشىن كەپىل كورسەتۋ كەرەك. ال مەندە ونداي كەپىل جوق دەلىك. «دامۋ» كەپىلدىك بەرىپ وتىر. سوندا قالعان %15- ىنا اۋىلداعى ءۇيىڭىزدى، قوراڭىزدى ەسەپتەپ، كەپىلگە قويا الاسىز. بۇرىن بۇل ۇلكەن ماسەلە ەدى. قازىر ول دا شەشىلىپ وتىر، — دەدى فەرمەر.

    بۇعان دەيىن اباي وبلىسىندا فەرمەر مال جايۋدى اۆتوماتتاندىرعانىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور