جانىبەك ءالىمحان ۇلى الۆارەستى جەكپە-جەككە شاقىردى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى سۋپەرورتا سالماق دارەجەسىنە رەسمي تۇردە اۋىسقانىن مالىمدەپ، الەمدىك بوكستىڭ ەڭ تانىمال جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى ساۋل «كانەلو» الۆارەستى جەكپە-جەككە شاقىردى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بوكسشى Instagram پاراقشاسىنداعى Stories بولىمىندە مەكسيكالىق چەمپيونعا ارنايى ۇندەۋ جاريالادى. «كانەلو، مەن سەنىڭ سالماعىڭا ءوتتىم! ەكەۋمىزدىڭ ارامىزدا اياقتالماعان ماسەلە بار»، - دەپ جازدى ءالىمحان ۇلى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى ورتا سالماقتاعى مانسابىن اياقتاعانىن حابارلاعان بولاتىن. ونىڭ ايتۋىنشا، ەندى ول سۋپەرورتا سالماقتا جاڭا بەلەستەردى باعىندىرۋدى كوزدەيدى. «ەندى جولىمىزدى سۋپەرورتا سالماقتا جالعاستىرامىز. بۇل ديۆيزيوندا اتاقتى بوكسشىلار كوپ. بۇرىن مەنىمەن ءبىر سالماقتا ونەر كورسەتكەن سپورتشىلاردىڭ ءبىرازى قازىر وسى سالماقتا چەمپيون اتاندى. ەندى ولاردىڭ دا تىنىشىن بۇزاتىن ۋاقىت كەلدى»، - دەگەن ەدى جانىبەك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن WBO پرەزيدەنتى گۋستاۆو وليۆەري The Ring باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلبەۋىنەن باس تارتىپ، سۋپەرورتا سالماققا اۋىسۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.