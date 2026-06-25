جاۋدىڭ مىسىن باسقان قاسىم باتىر
قاسىم باتىر ءشارىپ ۇلى - مەركىت رۋىنىڭ شاعىر تارماعىنان. 1903 -جىلى التايدىڭ جەمەنەي اۋدانىندا تۋعان. سول كەزدەگى شينجياڭ گۋبەرناتورى ياڭ زىڭشيننىڭ كومەكشىسى بولعان اۋدارماشى بايمولدا قارەكە ۇلىنا قارا تارتىپ، ءبىرتالاي مەركىت ۇرىمجىگە جىلىسقاندا، قاسىمنىڭ اۋىلى ۇرىمجىگە تاياپ بارىپ، سانجى جەرىندە وتىرعان.
پوچتاليوندى ءولتىرىپ مىلتىق بۇلاپ كەتكەن ءبىر ادامنىڭ جالاسى مىلتىعى بار قاسىمعا جابىلىپ، ءۇرىمجى تۇرمەسىنە قامالىپ ازاپتالىپ، ەڭ سوڭىندا امان قۇتىلۋ ءۇشىن «پوچتاليوندى ولتىرگەن مەنمىن. مىلتىقتى تىققان جەرىمنەن تاۋىپ بەرەم» دەپ، سانجىنىڭ تاۋىندا ءوزىن ايداپ كەلگەن 5 اسكەردى قىرىپ، باركولدىڭ قاپتىق تاۋىندا ۇكىمەتكە باعىنباي جۇرگەن جادىك قۇدابايدىڭ اۋىلىنا بارىپ پانالايدى.
الايدا، قۇداباي كەيىن ونى ۇكىمەتكە تاپسىرىپ بەرىپ، باركول تۇرمەسىنە قامالادى. باركول تۇرمەسىندە قاراۋىلدى ءولتىرىپ، ءىنىسى قاليحانمەن بىرگە قاشىپ شىعىپ، ءبىر ۇيگە شاي ىشۋگە تۇسكەندە، كۇيەۋى مەن بالاسى ولگەن جەسىر انا ۇلىنىڭ ۇزىنكۇرەڭ دەگەن مىلتىعىن (Mosin - Nagant M1897/30 - سوۆەت وداعىنىڭ نەگىزگى ۆينتوۆكاسى) 300 وعىمەن قاسىمعا بەرەدى. قاسىمدار وسىدان كەيىن كوز ويپاڭىنداعى بازارقۇل زايىپ ءتايجىنىڭ اۋىلىنا كەلىپ پانالايدى. وسى اۋىلدا ءجۇرىپ ىلە ايماعىنان كەلگەن، سول كەزدەگى قۇمىل ايماعى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، باركول اۋدانىنىڭ اكىمى، ەل اراسىنا ىرىتكى سالعان ابايدى سىرتىنان ۇزىنكۇرەڭمەن اتپاق بولىپ جولىن توسىپ، ابايدىڭ كيىمىن كيىپ، اتىن مىنگەن قىمىزبايدى اتىپ ولتىرەدى. وسى قىمىزباي قاسىمدى قۇداباي اۋىلىنان ۇستاعاندا كوپ ءجابىر كورسەتكەن ەدى. ودان كەيىن باركول قالاشىعىنداعى مىرزاقاماقتاعى قاتىن-بالاسىن الىپ كەتەدى.
زايىپ اۋىلى 500 ۇيمەن گانسۋ ولكەسىنە اۋاتىن بولىپ، وسى كوشتى توقتاتۋ ءۇشىن اباي ءانۋار اكىمگە 150 اسكەر باستاتىپ، ونىڭ جانىنا يتەلى سۇلتانشارىپ ءتايجىنىڭ توبى مەن سارباس قايبار ءتايجىنىڭ توبىن قوسادى. ولار كوڭىرەكتىڭ اۋزىنداعى وشاقتىنىڭ جالپاق جونىندا ايالداعان زايىپ كوشىن توسقاندا، قاسىم باتىر باستاعان زايىپ اۋىلىنىڭ 200 جىگىتى ولارعا قارىمتا قايتارىپ قۋىپ سالادى.
اباي ارتىنشا باركولدەگى 36 پولكتىڭ ءبىر روتاسى مەن اراتۇرىك اۋدانىنىڭ نارىنكىر اۋىلىندا تۇرعان سادىق قورمال دەگەن ۇيعىر باسقاراتىن 200 اسكەردى كوشتى توسۋعا جىبەرەدى. ولار ءومىر تاۋى مەن قۋتارى (شيڭشيڭشيا) دەگەن سۋ كوزى بار ەكى جەردە توسىپ ەكى اپتا جاتقاندا، كوش سۋ كوزدەرىنە بارماي، ۇلى قاقپەن ءجۇرىپ گانسۋ ولكەسىنە ءوتىپ كەتەدى. سول جەردەگى وزدەرىنە دەيىن اۋىپ كەلگەن تاسبيكە ادۋباي، ەسداۋلەت تۇڭعىشباي، تاسبيكە ەلىسحان باتىر اۋىلدارىمەن توعىسادى.
قاسىم باتىر 5 اداممەن گانسۋدان كەلىپ، اراتۇرىك اۋدانىنىڭ پوليتسياسىن قورشاۋعا الىپ، تۇرمەدەگى ادامداردى بوساتىپ، ول جەردەگى 30 ساقشىنىڭ قارۋىن ولجالايدى. وسى ولجالانعان قارۋدىڭ ونىن ومار باتىرعا، ونىن ۋاق ايەمبەت ۋاڭعا بەرىپ كەتەدى. ومار باتىردى ۇكىمەت ۇستاپ، ونى ايداپ كەلە جاتقان سىماعزام مەن كارىم جانى اشىپ بوساتىپ جىبەرەدى دە، ول قاسىمنان العان قارۋدى ون جىگىتكە ءبولىپ تاراتىپ، وسى توپپەن زايىپ كوشىن توسقان سادىق قورمالدىڭ مالىن ايداپ كەتەدى.
زايىپ ءتايجى پەن قاسىم باتىر باركولدەگى ەل باسىلارىنا شىعىسقا كوشۋدى ءناسيحاتتاپ حات جىبەرگەن بولاتىن. وسى حاتتان كەيىن سول جاققا كوشپەك بولعان رامازان مەرگەننىڭ اۋىلى باركولدىڭ ۇگىت ايتۋىعا كەلگەن ەل باسىلارىن بايلاپ-ماتاپ الىپ، سولتۇستىككە جىلجىعاندا موڭعوليا اسكەرىمەن قاقتىعىسىپ رامازان ءولىپ، وڭتۇستىككە قايتا كوشىپ، سەركەسىز ەل ۇكىمەت تالاۋىنا تۇسەدى.
قاسىم باتىر كەلەسى جولى قوجاقىن باتىر، مۇلىك باتىر باستاعان 70 اداممەن بىرگە اراتۇرىك اۋدانىنىڭ نوم اۋىلىنا كەلىپ، الا بورىكتى ۇيعىرلاردان ءجون سۇراپ، سول جەردەگى اسكەري قاراۋىلدى قورشاپ، ول جەردەگى 30 اسكەردىڭ قارۋىن ولجالايدى.
باركولدىڭ مەشىن (بيسان) تاۋىنان ۇدەرە كوشكەن ايەمبەت ۋاڭ مەن نۇرعالي ۇكىردايدىڭ اۋىلىنىڭ الدىنان وسى 70 كىسىمەن شىعىپ، سول اۋىلداردان 400 جىگىت شىعارىپ، ولاردى كوشتىڭ الدى-ارتىنا قاراۋىل قىلىپ، ءومىر تاۋىنا جەتكىزدى.
بۇنىڭ ارتىنان سەڭدەي سوعىلىسىپ كوشكەن سۇلتانشارىپ ءتايجى، ومار ۇكىرداي، مولقى سالاحيتتان، قۇسايىن ءتايجى، جادىك سابىرباي زالىڭ، قايىرباي، قامزا زالىڭ، قايىسباي بالۋان، بەكي، قوشۋ، ءىلياس، كابي، موسىجان، سىدىق شاڭيا، تەلە زاڭگى، كادىر اۋىلدارىنىڭ الدىنان وسى توپ تاعى شىقتى. بۇل وتە ۇزىن كوش بولدى. قاراماجىڭ، سارىماجىڭ دەگەن جەرگە جەتكەندە كوشتىڭ ەڭ ارتىنداعى كادىر اۋىلى ۇكىمەتتىڭ تالاۋىنا تۇسەدى. ەلدىڭ باسىم كوبى گانسۋدىڭ انشي، جۇمىن دەگەن جەرلەرىنە جەتىپ، باركولدە 8 رۋدان ءبىر ءبولىم ەل عانا قالادى. باركولدەن گانسۋعا اۋىپ بارعاندار 35 مىڭ ادامنان اسىپ كەتەدى.
گانسۋ جەرىنە ولاردان بۇرىن كەلىپ مەكەندەگەن ەلدە ەلىسحان مىڭباسىلىق، ادۋباي تايجىلىك، اتشىباي مەن قامىكە شاڭيالىق مانساپ العان ەكەن. جاڭا كەلگەن ەلدىڭ ىشىندە باتىر ءارى قىتاي ءتىلىن مەڭگەرگەن قاسىم بىردەن ما بۋفاڭنىڭ كوزىنە ءتۇسىپ، سوڭعى كەلگەن ەلگە توبە بي قىلماق بولادى. وقاي باستاتقان مانساپقۇمار ەل باسىلارى بۇعان نارازى بولادى. ما بۋفاڭ 20-دان استام ەل باسىلارىن جيۋ چۋان قالاسىندا قابىلداپ، وقاي وعان بوكەن ءمۇيىزى، سۇلۋ ارعىماق سىيلاسا، باسقالارى ارعىماقتارىن، پارسى كىلەمىن، اق جامبىلارىن سىيلادى. ما بۋفاڭ ەكى كەزەك شاي، ماتا، ءداندى داقىلداردى اربالاپ اۋعىن ەلگە جىلۋعا جىبەرەدى.
ما بۋفاڭ اۋعىن ەلدەن 500~1000 ادام اراسىندا جىگىت سۇراپ، بىرىككەن قازاق-دۇڭگەن جاساعىن قۇرعىسى كەلەتىنىن ايتقانمەن، بيلەر جاعىنان قولداۋ تاپپادى. ءبىراق، كەدەيلەرگە دەپ بەرىلگەن وسى جىلۋدى ەل باسىلار ءوز اۋلەتتەرىنىڭ اراسىندا بولىسكە سالعاندىقتان، كومەك الا الماعان كەدەي ۇيلەردى قاسىم ءوز جانىنا جيناپ، تۋلا دەگەن جەردى مەكەندەپ، وسى جينالعان 62 ءۇي «قاسىم اۋىلى» اتانادى. تۋلا - جابايى قوداس مەكەندەيتىن ءۇستىرت ەدى.
قاسىم باتىردى ىزدەپ كەلىپ دوس بولعان ءسىلام مەرگەن ۇرپەكباي ۇلى ەكەۋى 7 قوداس اتىپ، اياق استىنان كەزىككەن ەكى قونجىعىن ەرتكەن سابالاق ايۋدى قاسىم تۇيەبالۋان بولعاندىقتان تاپ بەرگەن ايۋدى جەرگە جىعىپ، كەۋدەسىنەن باسىپ، اۋزىنا اعاش كەرگىش سالىپ، نوقتالاپ، جيۋچۋاندا تۇراتىن ءزايدىراحۇن دەگەن ۇيعىر كوپەستەن اربا سۇراپ، ونىڭ ەكى جىگىتكە ايداتقان ارباسىنا وسى ايۋدى سالىپ ما بۋفاڭعا تارتۋ ەتەدى. جيۋ چۋانداعى حىنان ولكەسىنەن كەلگەن ۋاڭ فاميليالى قىتايمەن تامىر ەدى. سول بارعانىندا سودان كوممۋنيستىك پارتيا مەن گومينداڭ پارتياسىنىڭ قاقتىعىستارى جايلى مالىمەتتەر الىپ قايتادى.
سول كەزدە ءبىر ءبولىم قازاقتار تيبەتتەردى شاۋىپ، قىز ولجالاپ كەتەدى. ما بۋفاڭ قاسىم كەلگەندە وسى جايتتى ايتىپ، رەنىشىن جەتكىزەدى. قاسىم جەتەلەپ اكەلگەن ايۋعا قاتتى اسەرلەنگەن ما بۋفاڭ سايدام ويپاتىنان تۇز الۋعا 500 تۇيە توعاناق كەرۋەن جۇرگىزگەندە، ونىڭ 250 توعاناعىن قازاقتار ءۇشىن جىبەرەدى. الايدا، نانكيندەگى گومينداڭ پارتياسىنىڭ جيۋچۋانداعى وكىلى بولىپ كەلگەن جيڭ زاي ما بۋفاڭ باستاعان دۇڭگەندەردىڭ ىقپالىن تەجەپ، ەل ىشىنە ىرىتكى سالۋ ءۇشىن وقاي، امزە زالىڭ سياقتى مانساپقۇمار ادامداردى جەلىكتىرىپ، 500 تۇيە توعاناق كەرۋەندى سايدام ويپاتىنا بارعان قازاق اۋىلدارىن تالاۋ ءۇشىن بارا جاتقان اسكەري كۇش دەپ، ولار 100 اداممەن شىعىپ وسى كەرۋەندى شاۋىپ تالايدى.
وقاي، امزە زالىڭ توبى وسى بۇلدىرۋدەن كەيىن ءۇندىستانعا قاراي قاشا كوشىپ، قۋىپ جەتكەن دۇڭگەن اسكەرى اتىستا 50 ادامدى ءولتىرىپ، كوشتى سينحاي ولكەسىنىڭ ورتالىعى سينينعا قاراي ايداپ، جۇرە الماعان قىز- كەلىنشەكتەردى نايزالاپ، اتىپ، 30 قىزدى ولجالاپ ءبولىپ اكەتەدى. تۇز كەرۋەنىنىڭ تونالۋ وقيعاسىنان كەيىن جيڭ زايدى قورعاۋ ءۇشىن نانكين ۇكىمەتى ەلشى اتتاندىرىپ، جالانى تەك قازاقتارعا جابۋ جاعىن قاراستىرادى.
ما بۋفاڭ ەندىگى جەردە تيبەت پەن موڭعولمەن قويۋ بايلانىس ورناتىپ، ولاردى اسكەري ماقساتتا قازاقتارعا قارسى جۇمسايتىن بولادى. ءتىپتى، شينجياڭدى بيلەپ تۇرعان شىڭ شىسايمەن اۋىز جالاسىپ، ونىڭ قازاقتاردىڭ ات-كولىگىن الساڭ، ولار قارسى شىعا المايدى دەگەن كەڭەسىنە قۇلاق اسىپ، اۋەلى تۋلاداعى قازاقتاردىڭ ات-كولىگىن سىپىرسا، ودان كەيىن اقشوقى، قاشقاربەل، شور جەرىندەگى قازاقتاردىڭ ات، تۇيەلەرڭن تاڭبالاپ تاپسىرىپ الا باستايدى. تۋلادان باسقا جەردەن وقۋعا اكەتەمىز دەپ ۇل بالا جىبەرەدى.
وسى مىندەتتى ورىنداپ جۇرگەن پۋ لۇيجاڭ دەگەن ما بۋفاڭنىڭ سەنىمدى ادامى نانكين ۇكىمەتى جىبەرگەن ەلشىنى تىڭداپ، قازاقتاردان ءتىپتى قاۋىپتەنىپ، ءار تاپسىرمانى اسىرا ورىندايدى. ول جيناپ اكەتكەن 400 بالا سينيندا وقۋ تۇگىل ەشتەڭە جوق، كەسەك قۇيىپ، ديرمەن تارتىپ جۇمىسقا سالىنىپ، اق جۇگەرى جارماسىنان جاسالعان قويىرتپاق قانا جەپ، اشتىقتان جانە جۇقپالى اۋرۋدان قىرىلا باستايدى. سول كەزدە اقشوقىدا وتىرعان قاسىم ءبىر رەت جيۋچۋانعا بارىپ، سول جەردە جۇمىسقا سالىنعان بالالاردان تورتەۋىن قۇتقارىپ، ولاردى قاراۋىلداپ جۇرگەن ەكى اسكەردى ۇرىپ ءولتىرىپ كەتەدى.
ما بۋفاڭعا قارسى شىققان ەلىسحان اۋىلدارى كوشىپ سينحايدىڭ داحۋبا دەگەن جەرىندەگى ادۋبايدىڭ ەلىنە قوسىلادى. دۇڭگەن تارتىپ العان ات-كولىكتىڭ ورنىن تولتىرىپ موڭعول مەن تيبەتتەن مال شابادى. قارا تاڭعىتتىڭ قولىق تايپاسى قابي قۇداباي ۇلىن اتىپ كەتكەندە، كەك الۋعا جانابىلدى 100 كىسىمەن اتتاندىرىپ، شاتىرلارىن قيراتىپ، مالىن ايداپ، ءبىر قىز، ءبىر كەلىنشەك ولجالايدى. ولار ءۇندىستاندى بەتكە الىپ كوشەدى. ىس ءتيىپ ەرنى قارايىپ ولگەندەر دە كەزدەسەدى.
وسى كەزدە جيۋچۋاننان پۋ لۇيجاڭ باستاعان جانىشتاۋشى قوسىن شىعادى. قاسىم باتىر حابارشى اتتاندىرىپ، 20 كۇندىك جەردەگى ەلىسحانعا مۇنى حابارلايدى. ەلىسحانعا ەرگەن جانتەكەي مەن جادىكتىڭ ىشىندە ەل باسىلارىنان زايىپ ءتايجى، كوكي ۇكىرداي، ساۋىتباي، ءىلياس، قويشى باتىر، سابىرباي زالىڭ بار ەدى. ولار اۋەلى وزدەرىنە وشەسكەن قولىق تايپاسىنىڭ جاساقتارىن ءوز ساربازدارىمەن اتىستىرىپ الدارقاتىپ، كوشتى ولاردىڭ جەرىنەن وتكىزىپ كەتكەن ەدى. وسى اتىستا ومار ۇكىرداي ولگەن.
ارتتان قۋىپ جەتكەن دۇڭگەن جاساقتارى كەلىسىمگە كەلگەن ەلىسحان، قويشى باتىر، ءىلياس ۇشەۋىن تۇتقىنداپ، ەلدى ۇشكە ءبولىپ ايدايدى. ارتىنان ىدىرىشتى دا بايلاتادى. جۇرىسكە شىداماي شوككەن تۇيەلەردى نايزالاپ تۇرعىزادى. سادىمگە جەتكەندە ابدەن دىڭكەلەگەن ەلدىڭ ءۇي تىگۋگە شاماسى بولمايدى. سول جەردە تۇنەيتىن كەزدە پۋ لۇيجاڭ قىز-كەلىنشەك سۇراتادى. وسىعان كۇيگەن قوجاقىن باتىر سابىرباي زالىڭ، ساۋىتباي بەكيلەرمەن اقىلداسىپ، قاندى ارەكەتكە دايىندالادى. قوجاقىندا عانا تاپانشا بار بولاتىن، باسقالاردىڭ مىلتىعىن دۇڭگەندەر تۇگەل جيناپ العان.
دۇڭگەن شاتىرلارىن باسىپ الۋعا سىعايلانعان جىگىتتەردىڭ جانازاسى تىرىدەي شىعارىلىپ، بىرنەشە ايەلدى جاساندىرىپ ولاردىڭ شاتىرىنا جىبەرىپ، ايەلدەر دۇڭگەندەردى ءسوزبۇيدالىققا سالىپ اينالدىرىپ تۇرعاندا، بۇلار دۇڭگەن شاتىرلارىن باسىپ الىپ، 100 ادامدى ولتىرەدى. سارى ۇياڭ باستاعان 50 دۇڭگەن قاشىپ قۇتىلادى. وسى ايقاستا قازاقتاردان قويشى باتىر، عاپپاس، مامىر دەگەن ءۇش ادام ءولىپ، اڭعالباي مەن ءمىنان اۋىر جارالاندى. سارى ۇياڭ قايتا قايىرىلىپ كەلىپ، كوشتەن قالىپ قويعان ون شاقتى بالانى ءولتىرىپتى.
سارى ۇياڭنىڭ كەك الۋىنان قورقىپ، ەندى ءبىر جاعى ولجاعا تۇسكەن ەرەكشە وتكىر دۇربىگە تالاسىپ جانجال شىعارىپ، سابىرباي زالىڭ مەن كوكي ەلىسحاننىڭ كوشىنەن ءبولىنىپ، اۋىلدارىن باستاپ، قوتان دەگەن جەردە وتىرعان تۇڭعىشبايعا قاراي تارتادى.
كوش جولىنىڭ كەلەسى ءبىر ايالىندا، تيبەت جەرىندە ناۋقاسى اسقىنعان زايىپ ءتايجى ءبولىنىپ، ونىڭ دا ەلى قالادى. ولار ايالدار قامزا، قاسىم باتىر، ءسۇلتانشارىپ ءتايجى اۋىلدارىنا حابارشى جىبەرەدى. حابارشىلار ارتتاعى ەلدىڭ توزعانىن، تاسبيكە مەيىرىمقان، مالىك اۋىلدارىنان تيبەت، موڭعول جاساقتارىنىڭ 40 كەلىنشەكتى ولجالاعانىن، قاسىم باتىردىڭ قامالعانىن، ونىڭ اۋىلىنىڭ بىتىراپ، ءسىلام مەرگەننىڭ تاۋ كەزىپ كەتكەنىن ايتقان سوڭ، زايىپ ءتايجى ولەرىندە ۇلى قۇسمانعا ەلىسحانعا قايتا قوسىلۋعا يشارا جاساعانمەن، قايتا قوسىلۋ مۇمكىن بولمايدى. زايىپ ءتايجى وسىلايشا 1941 -جىلى اقپاندا 58 جاسىندا دۇنيە سالادى.
كەرۋەننىڭ تونالۋىن قاسىمعا جاپقان 9 بي ارىز ءتۇسىرىپ، قاسىم باتىردىڭ جيۋچۋان تۇرمەسىنە قاماتقان بولاتىن. كوممۋنيزم ۇگىتشىسى دەپ ونىڭ دوسى ۋاڭدى دا ما بۋفاڭ قاماتىپ تاستاعان. ارىزقوي بيلەردىڭ قىلىعىنان ءىش تارتقان ايەمبەت ۋاڭ باسقا اۋىلداردان بولەكتەنىپ اۋاشا قونىپ، مالىن ءوسىرىپ، اڭ اۋلاتىپ، ساۋدا كەرۋەندەرىن جۇرگىزىپ تىنىش جاتادى.
ادۋبايدىڭ ەلى باسىندا ەلىسحانمەن بىرگە ەدى. ادۋباي مەن نۇرعاليدىڭ ەلى دۇڭگەن جاساعىنان ۇرەيلەنگەن سوڭ، ەلىسحان 2100 كىسىنى ءبولىپ الىپ، بولەك كەتكەن. ادۋباي تۋلاداعى نۇرعاليدىڭ ەلىنە قوشۋدى جىبەرىپ، ءسۇرى وزەنىنە بارىپ بىرگە وتىرساق دەپ ۇسىنىس ايتىپ، ءوزى 520 ۇيمەن سوندا كوشىپ بارادى. ارتتان دۇڭگەن، تيبەت اسكەرلەرى قۋعانىمەن، ەشتەڭە شىعارا الماي كەرى قايتادى.
ال، نۇرعاليدىڭ ەلىنىڭ وعان قوسىلۋعا مۇمكىندىگى بولمادى. ونىڭ ەلى تۇگەل دۇڭگەن اسكەرىنىڭ اڭدۋىندا بولدى. ونىڭ ەلىنەن 500 ۇل بالانى جيناپ سىجۋان، سىجۋ وڭىرلەرىنە وقۋعا دەپ جۇمىسقا الىپ كەتتى دە، ەلدىڭ 1000 تۇيەسىن الىپ، اسىل كىلەمدەرى، زەرگەرلىك بۇيىمدارى تونالىپ، ونى 20 ارباعا ارتىپ، نۇرعالي ۇكىرداي مەن ونىڭ جاساعىن باستاعان قارتىباي اتىلدى. بۇدان تىس تاعى 7 جىگىتتى وعان دەيىن بولەك اتقان.
وسى ەلدەن قاشىپ شىققان 20 جىگىت ادۋبايدىڭ ەلىنە بارعاندا، ولاردى قابىلداماي، قورقىپ، ءىنىسى مەيىرىمقان ولاردى قابىلدايدى. دۇڭگەن اسكەرىنەن قاتتى قاۋىپتەنگەن ادۋباي ەلىن تاستاپ، 30 ۇيمەن سىجۋعا، دۇڭگەن قولاستىنا كوشىپ باردى دا، يەسىز قالعان 490 ۇيگە اقىرى مەيىرىمقان باسشىلىق ەتىپ، ولار ءسۇر وزەنىن ورلەي كوشىپ بەكىنۋگە قولايلى جەرگە بارىپ وتىردى.
دۇڭگەن اسكەرىنىڭ كەزەكتى شابۋىلى تويتارىلعان سوڭ جانابىل باستاعان 30 ءۇي ءبولىنىپ كەتتى. ەندى قالعان 460 ءۇي اقساي، ءتاجىنۇر، قاجىرا جەرلەرىنە جەتتى. جادىك قارەكە، حاتشىباي دەگەندەردىڭ اقىلىمەن مەيىرىمقان سارعالجىڭ وزەنىنە جەتىپ، ەلدىڭ جان-جاعىن جاۋدان بەكەمدەمەك بولادى. الايدا، مەيىرىمقاندار جەر شولۋعا كەتكەندە، دۇڭگەن جاساقتارى باسىپ قالىپ، 105 ادام ءولىپ، 90 قىز-كەلىنشەكتى ولجالاپ، 200 قويدى ايداپ اكەتەدى. مەيىرىمقان كەلگەن سوڭ ۇزاي قويماعان مالدى ايىرىپ قالادى. ال، ەلىسحاننىڭ ەلى پاكىستانعا جەتىپ، اۋا، سۋ جاقپاي وبا ءتيىپ، ول جاقتا دا ەل قىرىلادى.
قاسىم باتىر جيۋچۋان تۇرمەسىندە جاتقاندا، ونى كورە المايتىن بيلەر جاڭا ارىز جيناپ، وعان اتۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرايدى. جاڭا جينالعان ارىزعا ايەمبەت قاتارلى ارلى بيلەر قول قويۋدان باس تارتقان. قاسىم باتىرعا اتۋ جازاسى تاعايىندالىپ، ەرتەڭ اتىلادى دەگەن كۇنى ەلىسحاننىڭ ەلىنەن، سوناۋ ءۇندىستاننان قاتىن-بالاسى ولگەن سوڭ قايتىپ كەلگەن اۋباكىر جيۋچۋاندا وتىرىك قايىرشى بولىپ ءجۇرىپ، تۇرمەدەگى قاسىممەن كەزىگىپ، دۇڭگەندەر ولجالاعان جامال، زاۋرە دەگەن كەلىنشەكتەرمەن اقىل قوسىپ، كەزىندە قاسىم باتىر قۇتقارىپ قالعان ءبىر دۇڭگەن اسكەرىمەن بىرگە قاسىم باتىرعا جاڭا كيىم مەن تاپانشا ۇستاتادى.
قاسىم باتىر ءوزىن ايداپ اتۋعا الىپ كەلە جاتقانداردى قىرىپ، جامال مەن زاۋرەنى وزدەرى دايىنداعان ارعىماقتارعا وتىرعىزىپ قۇتقارىپ جىبەرەدى دە، اۋباكىرعا وق ءتيىپ ءولىپ، ءوزى وعى تاۋسىلعانشا اتىسىپ، سوڭىندا قالىڭ اسكەردىڭ نايزالاۋىندا 1942 -جىلى جان تاپسىرادى.
كوكبورى مۇباراك