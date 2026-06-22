جاپونيالىق سوت ساراپشىلارى سابيلەردى ۇيىقتاتۋعا ارنالعان اۋەن شىعاردى
استانا. KAZINFORM - سوت دالەلدەرى ءۇشىن تالداۋمەن اينالىساتىن جاپوندىق ينستيتۋت سابيلەردى ۇيىقتاتۋعا ارنالعان اۋەن شىعارىپ، كۇتپەگەن جەردەن ينتەرنەتتە تانىمال بولدى، دەپ جازادى Kyodo.
«چيبا اۋديوكوممۋنيكاتسيالار زەرتحاناسى» كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمى بۇل جوبانى سابيلەردىڭ جىلاۋىنان شارشاعان اتا-انالارعا كومەكتەسۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىردى. زەرتحانا قىزمەتكەرلەرى بۇل باستامانى سوت ىستەرىمەن اينالىسۋ كەزىندە اتا-انالاردىڭ كۇيزەلىسكە ۇشىراۋى، دەپرەسسيا جانە جۇيكە اۋرۋىنا شالدىعۋى سالدارىنان بالالارعا زورلىق-زومبىلىق كورسەتۋ جاعدايلارىنا تاپ بولعاننان كەيىن كوتەردى.
ۇزاقتىعى شامامەن 14 مينۋت بولاتىن اۋەن مۋزىكالىق قوبديشا مەلوديالارى مەن تىنىشتاندىراتىن دىبىستاردى، سونىڭ ىشىندە تەڭىز تولقىندارىنىڭ شۋىن بىرىكتىرەدى. جاريالانعاننان كەيىن ەكى اپتا ىشىندە جازبا X الەۋمەتتىك جەلىسىندە 3,8 ميلليوننان استام قارالىم جيناپ، زەرتحانانىڭ سايتىنا شامامەن 350 مىڭ ادام كىرگەن.
زەرتحانا جۇرگىزەتىن دىبىستىق ساراپتاما كىسى ءولتىرۋ، جول-كولىك وقيعالارى، مەكتەپتەگى بۋللينگ جانە اتا-انالاردىڭ كۇيزەلىسى مەن بوسانعاننان كەيىنگى دەپرەسسياسىنا بايلانىستى بالالارعا جاسالعان قاتىگەزدىك فاكتىلەرى سياقتى ءتۇرلى ىستەردە سوت دالەلى رەتىندە پايدالانىلادى.
زەرتحانا باسشىسى مۋتسۋتوسي مۋراوكا اتا-انالارعا كومەكتەسۋدىڭ جولىن بۇرىننان ويلاستىرىپ جۇرگەنىن ايتادى. وسى كەزدە تەلەراديوكومپانيا وعان سابيلەردى ۇيىقتاتۋعا ارنالعان دىبىستار جاساۋدى ۇسىنىپ حابارلاسقان.
- مەن اينالىسقىم كەلگەن جوبا ءدال وسى ەدى، - دەيدى ول.
مۋراوكا ۇيقى مەن دىبىستارعا قاتىستى بۇرىنعى زەرتتەۋلەرىنە قايتا ورالىپ، ءتۇرلى مۋزىكالىق اسپاپتىڭ ءۇنىن سىناقتان وتكىزدى. سونداي-اق ۇيىقتاپ جاتقان كەزدەگى ءوزىنىڭ تىنىس الۋىن جازىپ الىپ، ونىڭ اسەرىن زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە ول سمارتفون ارقىلى ويناتىلاتىن مۋزىكالىق قوبديشانىڭ جوعارى جيىلىكتى دىبىستارى مەن تەڭىز تولقىنىنىڭ شۋىنا ءارى انانىڭ ۇيقى كەزىندەگى تىنىسىنا ۇقسايتىن «قىزعىلت شۋدى» (pink noise) ۇيلەستىرۋگە توقتالعان.
مۋتسۋتوسي مۋراوكا اۋەننىڭ نەگىزگى پارامەترلەرىن - ىرعاعى مەن دىبىس بيىكتىگىنىڭ دياپازونىن انىقتاپ، مۋزىكانى جازۋدى زەرتحانا قىزمەتكەرى سينسۋكە سيبۋتانيگە تاپسىرعان. ول بۇل جۇمىستى نەبارى ءۇش كۇندە اياقتاپ شىقتى.
- مەن كەم دەگەندە 30 مينۋت دەمالۋعا مۇقتاج اتا-انالار مەن بالاباقشا تاربيەشىلەرىنە كومەكتەسكىم كەلەدى، - دەيدى مۋراوكا.
ول سونداي-اق بۇل مۋزىكانىڭ بارلىق سابيگە بىردەي اسەر ەتە بەرمەيتىنىن دە اتاپ ءوتتى.
اۋەندى زەرتحانانىڭ سايتىنان ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن جۇكتەپ الۋعا بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءۇندىستاندا مۋزىكا داۋسىنان 140 تاۋىق قىرىلىپ قالدى. فەرمەر ديدجەيدى سوتقا بەردى.