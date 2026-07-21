جاپونيادا يادرولىق قارۋدى اكەلۋگە تىيىم سالۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا يادرولىق قارۋدى ەلگە اكەلۋگە قويىلعان تىيىمدى قايتا قاراۋ مۇمكىندىگى قوعامدىق دەڭگەيدە تالقىلانا باستادى. بۇل تۋرالى Kyodo News اگەنتتىگى.
قورعانىس ءمينيسترى سيندزيرو كويدزۋميدىڭ ايتۋىنشا، ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلدەرى يادرولىق تەجەۋ الەۋەتىن كۇشەيتۋگە ۇمتىلىپ جاتقاندىقتان، جاپونيا دا يادرولىق قارۋ ماسەلەسىن قوعامدىق دەڭگەيدە تالقىلاۋى قاجەت.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، جاپونيا بۇل تاقىرىپتى تالقىلاۋدان تىس قالا المايدى. ول بۇل مالىمدەمەنى ينتەرنەت-باعدارلامادا جاساپ، جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇكىمەت قايتا قارايتىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ءۇش نەگىزگى قۇجاتتى مەڭزەگەن.
كويدزۋمي مىسال رەتىندە فرانسيا مەن فينليانديانى كەلتىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەلدەر يادرولىق تەجەۋ ساياساتىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان قادامدار جاساپ جاتىر.
ماۋسىم ايىندا فينليانديا پارلامەنتى ەل اۋماعىنا يادرولىق قارۋ اكەلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن زاڭ قابىلدادى. ال فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ناۋرىز ايىندا ەلدىڭ يادرولىق وقتۇمسىقتار سانىن ارتتىراتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
جاپونيا ا ق ش-تىڭ «يادرولىق قولشاتىرىنىڭ» قورعاۋىندا بولعانىمەن، يادرولىق شابۋىلعا ۇشىراعان جالعىز مەملەكەت رەتىندە ءۇش يادرولىق ەمەس قاعيداتتى ۇستانىپ كەلەدى. ولار - يادرولىق قارۋدى وندىرمەۋ، يەلەنبەۋ جانە ەل اۋماعىنا ورنالاستىرماۋ.
كويدزۋمي جاپونيا توڭىرەگىندەگى قاۋىپسىزدىك جاعدايى ايتارلىقتاي كۇردەلەنگەنىن ايتىپ، كەيبىر ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا بولمايدى دەگەن كوزقاراستان باس تارتۋ قاجەت ەكەنىن جەتكىزدى.
وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايتي ۇكىمەتىنىڭ قاۋىپسىزدىك ساياساتىن ازىرلەۋگە قاتىسقان دەرەككوز جاپونيانىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولۋى كەرەك دەگەن پىكىر بىلدىرگەن. بۇل مالىمدەمە وپپوزيتسيالىق پارتيالار مەن ءبىرقاتار شەت مەملەكەتتەردىڭ سىنىنا ۇشىرادى.
بۇعان دەيىن ەلدىڭ بۇرىنعى قورعانىس ءمينيسترى يتسۋنوري ونودەرا دا جاپونيانىڭ يادرولىق ەمەس قاعيداتتارىنىڭ بولاشاعىن تالقىلاۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.