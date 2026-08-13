جاپونيادا تۋدى قورلاۋعا تىيىم سالاتىن زاڭ كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا مەملەكەتتىك تۋدى قورلاعانى ءۇشىن جازا قاراستىراتىن زاڭ بەيسەنبى كۇنى كۇشىنە ەندى. پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي ۇزاق ۋاقىت بويى قولداپ كەلگەن بۇل باستاما ءسوز بوستاندىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى. بۇل تۋرالى Kyodo News جازدى.
زاڭعا سايكەس، «حينومارۋ» دەپ اتالاتىن جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك تۋىن كوپشىلىك الدىندا بۇلدىرگەن، الىپ تاستاعان نەمەسە قورلاعان ادام، ەگەر ونىڭ ارەكەتى وزگەلەردىڭ «قاتتى جايسىزدانۋىنا نەمەسە جيىركەنۋىنە» سەبەپ بولسا، ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى نەمەسە 200 مىڭ يەنگە (شامامەن 1300 دوللار) دەيىن ايىپپۇل تولەۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن جاپونيانىڭ قىلمىستىق زاڭناماسىندا شەت مەملەكەتتەردىڭ تۋىن بۇلدىرگەنى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىمەن، ءوز ەلىنىڭ تۋىنا قاتىستى مۇنداي نورما بولماعان.
زاڭ جوباسىن بيلىكتەگى ليبەرال-دەموكراتيالىق پارتيا، ونىڭ كواليسيالىق سەرىكتەسى جاپونيا يننوۆاتسيالار پارتياسى جانە ءبىرقاتار وپپوزيتسيالىق پارتيا ۇسىندى. قۇجات شىلدە ايىنىڭ ورتاسىندا پارلامەنتتە قابىلداندى.
تالقىلاۋ كەزىندە وپپوزيتسيا زاڭنىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارعا ىقپالىنا جانە ونىڭ تىم كەڭ قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. ۇلتتىق پوليتسيا اگەنتتىگى وڭىرلىك پوليتسياعا ءاربىر جاعدايدى مۇقيات باعالاپ، قاماۋعا الۋدىڭ نەگىزى مەن قاجەتتىلىگىن جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.
زاڭ جەكەلەگەن جاعدايلاردىڭ ءمان-جايىنا قاراي قولدانىلادى. ال قوعامدىق ەمەس جەردە تۇسىرىلگەن كوركەم فيلمدەردەگى، سونداي-اق انيمە، مانگا، بەينەويىندار مەن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن جاسالعان ۆيدەولارداعى تۋدى قورلاۋ كورىنىستەرى ءۇشىن جازا قاراستىرىلماعان.
4 -تامىزدا 200-گە جۋىق كونستيتۋتسيالىق قۇقىق مامانى زاڭنىڭ كۇشىن جويۋعا شاقىردى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ول بيلىكتى سىنايتىن كوزقاراستاردى شەكتەۋى مۇمكىن ءارى جاپونيادا مەملەكەتتىك تۋدى قورلاۋ وقيعالارى سيرەك كەزدەسەتىندىكتەن، مۇنداي زاڭعا قاجەتتىلىك از.
الايدا Kyodo News اگەنتتىگىنىڭ شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا جۇرگىزگەن ساۋالناماسىندا رەسپوندەنتتەردىڭ %55,8- ى جاڭا زاڭدى قولداسا، %38,9- ى قارسى پىكىر بىلدىرگەن.