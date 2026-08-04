جاپونيادا ءاربىر ەكىنشى اكە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىس الادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا العاش رەت ەر ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان استامى بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىستى پايدالانعان. 2025 قارجى جىلىندا ولاردىڭ ۇلەسى %50,9- عا جەتتى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جاپونيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەڭبەك جانە ءال-اۋقات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 10,4 پايىزدىق تارماققا ءوسىپ، وسىمەن 13 جىل قاتارىنان ارتىپ وتىر.
ءوسىم ۇكىمەتتىڭ اكەلەردى بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىس الۋعا ىنتالاندىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسى سانالادى. اتاپ ايتقاندا، اكەلەر ءۇشىن بوسانعاننان كەيىنگى بالا كۇتىمىنە ارنالعان دەمالىس باعدارلاماسى قولجەتىمدى بولا ءتۇستى.
ەر ادامدار اراسىندا ەڭ ءجيى تاڭدالعان دەمالىس مەرزىمى - ءبىر ايدان ءۇش ايعا دەيىن (%30,3). ال ايەلدەردىڭ باسىم بولىگى (%31,4) 12 ايدان 18 ايعا دەيىنگى مەرزىمگە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىس العان.
جاپونيا ۇكىمەتى 2030 -جىلعا قاراي اكەلەردىڭ بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىس الۋ دەڭگەيىن %85- عا جەتكىزۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
بۇعان دەيىن جاپونيادا 2025 -جىلى تۋۋ كورسەتكىشى تاريحي ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە تۇسكەنى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق قازاقستاندا اكەلەردىڭ دەكرەتتىك دەمالىستا بولعان كەزەڭى زەينەتاقى تاعايىنداۋ كەزىندە ەڭبەك وتىلىنە ەسەپتەلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
ال قازاقستاندا ەر ازاماتتارعا بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىستى قالاي راسىمدەۋگە بولاتىنى جانە جۇمىس بەرۋشى باس تارتقان جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى ماتەريالىمىزدان بىلە الاسىز.