جاپونيا يمپەراتورلىق اۋلەت تۋرالى زاڭعا وزگەرىس ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM - جاپونيا پارلامەنتى يمپەراتورلىق اۋلەت تۋرالى زاڭدى رەفورمالاۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى ازىرلەۋدى اياقتادى. ەل بۇل زاڭعا ونداعان جىلدان كەيىن العاش رەت وزگەرىس ەنگىزبەك، دەپ حابارلايدى Kyodo اگەنتتىگى.
قۇجات ەكى پالاتانىڭ بارلىق 13 ساياسي پارتياسى مەن فراكسياسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن پارتياارالىق كونسۋلتاسيالار قورىتىندىسى بويىنشا دايىندالدى. ونى تومەنگى پالاتا سپيكەرى ەيسۋكە موري پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايتيگە تاپسىردى.
تۇزەتۋلەردى قازىرگى پارلامەنت سەسسياسى اياقتالاتىن 17- شىلدەگە دەيىن قابىلداۋ جوسپارلانىپ وتىر. ۇسىنىستار ەكى نەگىزگى وزگەرىستى قامتيدى.
ءبىرىنشىسى - يمپەراتورلىق وتباسى مۇشەسى سانالاتىن ايەلدەرگە قاراپايىم ازاماتقا تۇرمىسقا شىققاننان كەيىن دە ءوز مارتەبەسىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرۋ. قولدانىستاعى 1947 -جىلعى زاڭ بويىنشا ولار نەكەگە تۇرعان ساتتەن باستاپ بۇل مارتەبەدەن اۆتوماتتى تۇردە ايىرىلادى.
سونىمەن قاتار ولاردىڭ جۇبايلارى مەن بالالارىنا يمپەراتورلىق مارتەبە بەرىلە مە دەگەن ماسەلە ازىرگە اشىق كۇيىندە قالىپ وتىر.
ەكىنشى ۇسىنىس - يمپەراتور اۋلەتىنىڭ تاراتىلعان 11 تارماعىنان شىققان، ەرلەر جەلىسى بويىنشا يمپەراتورلاردىڭ ۇرپاعى سانالاتىن ەر ادامداردى اسىراپ الۋعا رۇقسات بەرۋ.
سونىمەن بىرگە رەفورمادا شەكتەۋلەر دە بار. ياعني اسىراپ الىنعان ادامدار تاق مۇراگەرلىگى قۇقىعىنا يە بولمايدى، ال ايەل ادامنىڭ تاققا وتىرۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ماسەلە قۇجاتتا قاراستىرىلماعان. تاق مۇراگەرلىگى ماسەلەسى جاپونيادا ەرەكشە وزەكتى بولىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا 66 جاستاعى يمپەراتور نارۋحيتونىڭ نەبارى ءۇش مۇراگەرى بار: ونىڭ ءىنىسى تاق مۇراگەرى حانزادا فۋميحيتو (60 جاستا)، جيەنى حانزادا حيساحيتو (19 جاستا) جانە اعاسى حانزادا حيتاتي (90 جاستا).
تومەنگى پالاتا سپيكەرىنىڭ ورىنباسارى كەييتي يسيينىڭ ايتۋىنشا، تاقتىڭ حيساحيتوعا بەرىلۋ جوسپارى «وزگەرمەيتىن قاعيدا» بولىپ قالا بەرەدى، ال مۇراگەرلىكتىڭ ودان كەيىنگى جەلىسى بولاشاقتا تالقىلانادى.
بيلىك پەن وپپوزيتسياداعى جەتەكشى پارتيالاردىڭ كوپشىلىگى قولداعان كەلىسىلگەن ۇسىنىس نەگىزىندە ۇكىمەت زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ازىرلەۋگە كىرىسەدى.