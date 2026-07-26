جاپونيا، ۇلى بريتانيا جانە يتاليا جويعىش ۇشاق شىعاراتىن زاۋىت سالماق
استانا. kazinform - جاپونيا، ۇلى بريتانيا جانە يتاليا جاڭا بۋىن جويعىش ۇشاعىن بىرلەسىپ جاساۋ باعدارلاماسى اياسىنداعى جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. جاپونياداعى ۇشاقتى ازىرلەۋ جانە قۇراستىرۋ ورتالىعى رەتىندە ايتي پرەفەكتۋراسىنداعى Mitsubishi Heavy Industries زاۋىتى قاراستىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kyodo.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، جاپونياداعى وندىرىستىك الاڭ Mitsubishi Heavy Industries كومپانياسىنىڭ كوماكي- ساۋت زاۋىتىندا ورنالاسادى. ورتالىقتى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازىردىڭ وزىندە كاسىپورىندا جاڭا ۇشاقتى ازىرلەۋگە قاتىسىپ جاتقان بريتاندىق ينجەنەرلەر جۇمىس ىستەيدى.
سونىمەن قاتار سەرىكتەس ەلدەر ۇشاقتى جوبالاۋ جانە ءوندىرۋ مىندەتتەرىن ءوزارا بولىسكەن. ۇلى بريتانيا ۋورتونداعى ورتالىعىن دامىتسا، يتاليا تۋريندەگى ورتالىعىن جەتىلدىرەدى.
Mitsubishi Heavy Industries ءۇشىن جاڭا بۋىن جويعىش ۇشاعىن جاساۋ باعدارلاماسى ايماقتىق جولاۋشىلار ۇشاعى Mitsubishi Regional Jet جوباسى اياقتالعاننان كەيىنگى نەگىزگى دامۋ باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر.
جاپونيا، ۇلى بريتانيا جانە يتاليا بىرلەسكەن باعدارلامانى 2022 -جىلى ىسكە قوستى. جاڭا اسكەري ۇشاقتاردى العاشقى جەتكىزۋ 2035 -جىلى باستالادى دەپ جوسپارلانعان. وسى اپتادا كانادا جوباعا العاشقى باقىلاۋشى رەتىندە قوسىلدى. گەرمانيا مەن اۋستراليا دا جوباعا قاتىسۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
بولاشاق جويعىش ۇشاققا راديولوكاتسيالىق كورىنۋدى ازايتاتىن تەحنولوگيالار، ۇلكەن كولەمدەگى اقپاراتتى وڭدەۋگە قابىلەتتى زاماناۋي رادار جانە جاساندى ينتەللەكت ارقىلى دەرەكتەردى تالداۋ جۇيەسى ەنگىزىلەدى.
ۇشاقتى جاپوندىق Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd.، بريتاندىق BAE Systems جانە يتاليالىق Leonardo كومپانيالارى قۇرعان بىرلەسكەن كاسىپورىن — Edgewing ازىرلەپ جاتىر.
بۇعان دەيىن جاپونيا پارلامەنتى ەكىنشى استانا قۇرۋ تۋرالى زاڭدى ماقۇلداعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.