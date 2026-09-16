جاپونيا ەلشىلىگى قازاقستاندىقتار ءۇشىن ۆيزاعا قۇجات تاپسىرۋ ءتارتىبىن وزگەرتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونياعا بارۋدى جوسپارلاعان قازاقستاندىقتار ءۇشىن ۆيزا راسىمدەۋ ءتارتىبى وزگەرەدى. 23-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلشىلىككە قۇجات تاپسىراتىن ازاماتتار الدىمەن نومىرلىك تالون الۋى كەرەك.
بۇل وزگەرىس ەلشىلىككە كەلەتىن ازاماتتاردىڭ كەزەگىن رەتتەۋ ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىر. ۆيزاعا قۇجات تاپسىرعىسى كەلەتىن ازاماتتار ءوتىنىش قابىلداناتىن كۇنى ەلشىلىكتىڭ كۇتۋ زالىنا كەلىپ، ساعات 09:30 دان باستاپ نومىرلىك تالون الۋى كەرەك.
تالون العان ادام سول كۇنى ۆيزاعا قۇجات تاپسىرۋعا مۇمكىندىك الادى. دەگەنمەن تالون بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا بەلگىلەنگەن قابىلداۋدى بىلدىرمەيدى. قۇجاتتار بۇرىنعىداي ءتىرى كەزەك تارتىبىمەن قابىلدانادى. مىسالى ازامات تالوندى تاڭەرتەڭ الىپ، كەزەگىن كۇتىپ، قۇجاتتارىن قابىلداۋ تەرەزەسىنە تاپسىرا الادى.
تالوندى باسقا كۇنى پايدالانۋعا بولمايدى
ەلشىلىك نومىرلىك تالوننىڭ تەك بەرىلگەن كۇنى جارامدى ەكەنىن ەسكەرتتى. سوندىقتان ونى كەلەسى كۇنگە قالدىرۋعا نەمەسە باسقا كۇنى قۇجات تاپسىرۋ ءۇشىن پايدالانۋعا بولمايدى. ال ۆيزا بويىنشا دايىن ناتيجەنى الۋ كەزىندە نومىرلىك تالون قاجەت ەمەس.
بەلگىلى ءبىر ساناتتاعى ءوتىنىش بەرۋشىلەر قۇجاتتارىن تالونسىز تاپسىرا الادى. ولارعا:
جاپونيا ۇكىمەتىنىڭ نەمەسە مەملەكەتتىك مەكەمەلەرىنىڭ شاقىرۋىمەن ۆيزا راسىمدەيتىندەر؛
مەديتسينالىق قىزمەت الۋ ماقساتىندا جاپونياعا باراتىندار؛
ۆەربالدى نوتا نەگىزىندە قۇجات تاپسىراتىندار جاتادى.
قاي كۇندەرى بارعان دۇرىس؟
ەلشىلىك دۇيسەنبى مەن جۇما كۇندەرى كەلۋشىلەر سانى كوپ بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى ازاماتتارعا مۇمكىندىك بولسا، اپتانىڭ باسقا جۇمىس كۇندەرىن تاڭداۋعا كەڭەس بەرىلدى.
وسىلايشا، 23-قىركۇيەكتەن باستاپ جاپونيا ۆيزاسىنا قۇجات تاپسىراتىن قازاقستاندىقتار ەلشىلىككە بارماس بۇرىن جاڭا ءتارتىپتى ەسكەرىپ، سول كۇنى نومىرلىك تالون الۋى قاجەت.
نومىرلىك تالوننىڭ بولۋى قۇجاتتى بىردەن تاپسىرۋعا كەپىلدىك بەرمەيدى - قابىلداۋ ءتىرى كەزەك بويىنشا جۇرگىزىلەدى.