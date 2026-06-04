جاپونيا جاڭا ءتىس وسىرەتىن ءدارىنى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - جاپونيادا ادامنىڭ جاڭا ءتىس وسىرۋىنە كومەكتەسەتىن يننوۆاتسيالىق پرەپاراتتىڭ كلينيكالىق سىناقتارى باستالدى.
Pharmprom.news مالىمەتىنشە، جاپون عالىمدارى مەن Toregem BioPharma بيوتەحنولوگيالىق ستارتاپى ازىرلەگەن TRG035 پرەپاراتى ادامنىڭ جاڭا تىستەرىنىڭ ءوسۋىن ىنتالاندىرۋعا قابىلەتتى بولۋى مۇمكىن. قازىرگى ۋاقىتتا ءدارى رەسمي تۇردە كلينيكالىق سىناق كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر.
ازىرلەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، پرەپارات USAG-1 اقۋىزىنىڭ اسەرىن تەجەيتىن گۋمانيزاتسيالانعان مونوكلونالدى انتيدەنەگە نەگىزدەلگەن. بۇل اقۋىز تىستەردىڭ تابيعي دامۋىن شەكتەيدى. عالىمدار اتالعان بيولوگيالىق كەدەرگىنى جويۋ ارقىلى اعزاداعى «ۇيىقتاپ جاتقان» ءتىس باستامالارىن بەلسەندىرۋدى كوزدەپ وتىر. مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ادامداردىڭ كوپشىلىگىندە تەك ءسۇت جانە تۇراقتى تىستەر وسەدى. الايدا كەيبىر ادامداردىڭ قىزىل يەگىندە دامىماي قالعان قوسىمشا ءتىس باستامالارى بولۋى مۇمكىن. جاڭا پرەپارات سول باستامالاردى وياتىپ، جاڭا ءتىستىڭ قالىپتاسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى دەگەن ءۇمىت بار.
قازىر پرەپاراتتىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگى زەرتتەلىپ جاتىر. ەگەر كلينيكالىق سىناقتار ءساتتى اياقتالسا، بولاشاقتا بۇل ءادىس تىستەرى تۋا ءبىتتى جەتىسپەيتىن بالالاردى ەمدەۋگە جانە ءتۇرلى سەبەپپەن تىسىنەن ايىرىلعان ادامدارعا كومەكتەسۋگە قولدانىلۋى مۇمكىن. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ستوماتولوگيا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى جاڭالىقتاردىڭ بىرىنە اينالۋى ىقتيمال.
24.kz