جاپونيا حالقىنىڭ سانى ءۇش ميلليونعا ازايدى
استانا. قازاقپارات - جاپونيا حالقى كەيىنگى 5 جىلدا 3 ميلليون ادامعا ازايدى. بۇل تۋرالى ەلدەگى ساناق بارىسىندا بەلگىلى بولدى. قازىر تۇرعىندار سانى - 123 ميلليون. الايدا 2015 -جىلدان بەرى توقتاۋسىز كەمىپ كەلەدى.
بۇل ءبىرىنشى كەزەكتە بالا تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ كەمۋى جانە قارتايۋ دەڭگەيىنىڭ وسۋىمەن بايلانىستى. اسىرەسە كەرى ءۇردىس 45 پرەفەكتۋرادا قاتتى بايقالادى. ءوسىم تەك توكيو مەن وكيناۆادا عانا تىركەلگەن. بىلتىر ەلدە 706 مىڭ بالا تۋدى. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 2,1 پايىزعا از. ۇكىمەت قازىر وتباسىلارعا جۇكتىلىك جانە بالا تۋۋ كەزىندە قارجىلاي قولداۋ كورسەتۋدى ارتتىرۋ جولدارىن قاراستىرىپ جاتىر.