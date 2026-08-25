جاپونيا ارمياسى قايتا قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرى قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا «ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى ەڭ قاتال ءارى قيىن جاعدايدا» قايتا قۇرۋدى باستان وتكەرمەكشى.
بۇل تۋرالى جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي X الەۋمەتتىك مەديا پلاتفورماسىندا حابارلادى.
نەگىزگى شەشىمدەردىڭ ءبىرى - اۋە قورعانىس كۇشتەرىن ايەروعارىشتىق ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرىنە اينالدىرۋ. 2026 قارجى جىلىندا قورعانىس مينيسترلىگى العاش رەت عارىشتى زەرتتەۋ (SDA) سپۋتنيگىن دەربەس ۇشىرۋدى جانە باسقارۋدى جوسپارلاپ وتىر، ال اۋە كۇشتەرىنىڭ قۇرامىندا جەكە عارىشتىق وپەراتسيالار بولىمشەسى قۇرىلادى. وسىلايشا، عارىش رەسمي تۇردە sdا وپەراتسيالىق باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالادى.
وزگەرىستەر قورعانىس مينيسترلىگى باسشىلىعىنا دا اسەر ەتەدى. حالىقارالىق قورعانىس ىنتىماقتاستىعىنىڭ كەڭەيۋى جانە مينيسترلىك باسشىلىعىنىڭ شەتەلگە ساپارلارىنىڭ جيىلەۋىنە بايلانىستى بيلىك قورعانىس ءمينيسترىنىڭ قىزمەتىن كەڭەيتپەكشى. قورعانىس ءمينيسترى بولماعان كەزدە ونىڭ مىندەتىن اتقارۋعا قابىلەتتى ورىنباسارلار سانى بىردەن ەكىگە ارتادى.
بۇل توتەنشە جاعداي نەمەسە ءىرى تابيعي اپات جاعدايىندا ءمينيستردىڭ مىندەتىن اتقارۋشىعا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىن ءبىر ۋاقىتتا ورىنداۋعا تۋرا كەلگەن كەزدە شامادان تىس جۇمىس جۇكتەمەسىن بولدىرماۋعا كومەكتەسەدى.
بۇعان دەيىن جاپونيا ينجەنەرلىك ماماندىقتارداعى ايەلدەر ۇلەسىن ەكى ەسەگە ارتتىراتىنىن حابارلادى.