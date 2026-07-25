جاپونيا پارلامەنتى ەكىنشى استانا قۇرۋ تۋرالى زاڭدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا پارلامەنتى ەلدىڭ رەزەرۆتىك استاناسىن قۇرۋدى كوزدەيتىن زاڭدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kyodo اگەنتتىگى.
جاڭا تەتىك توكيودا ءىرى جەر سىلكىنىسى، تابيعي اپات نەمەسە وزگە دە توتەنشە جاعداي بولعان جاعدايدا ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىن باسقا قالاعا كوشىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
زاڭ جوباسىن ليبەرالدىق-دەموكراتيالىق پارتيا جەتەكشىلىك ەتەتىن بيلەۋشى كواليتسيا ۇسىندى.
جاڭا نورمالارعا سايكەس، پرەمەر-مينيستر حالىق سانى مەن ەكونوميكالىق دامۋ دەڭگەيىنە قويىلاتىن تالاپتارعا ساي كەلەتىن پرەفەكتۋرالاردىڭ ىشىنەن رەزەرۆتىك استانانى تاڭداۋعا قۇقىلى بولادى. شەشىم وڭىرلەردىڭ وتىنىمدەرى نەگىزىندە قابىلدانادى.
بۇل باستاما بىلتىر قازاندا ليبەرالدىق- دەموكراتيالىق پارتيا مەن جاپونيانىڭ يننوۆاتسيالىق پارتياسى (JIP) اراسىندا جاسالعان كواليتسيالىق كەلىسىمنىڭ ءبىر بولىگى بولدى. زاڭدى قولداۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، رەزەرۆتىك استانا اۋقىمدى توتەنشە جاعداي كەزىندە مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەدى.
وپپوزيتسيالىق پارتيالار بۇل قۇجاتقا قارسى شىقتى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، زاڭ كوبىنە ءداستۇرلى تۇردە وساكادا قولداۋعا يە جاپونيانىڭ يننوۆاتسيالىق پارتياسىنىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى. سىنشىلار بۇل زاڭ وساكانى ەلدىڭ ءىرى اكىمشىلىك ورتالىعىنا اينالدىرۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا ىقپال ەتۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
بيلەۋشى كواليتسيا مەن وپپوزيتسيا اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەر باستامانى تالقىلاۋدى ەكى اپتاعا جۋىق ۋاقىتقا سوزدى. داۋلى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى جەرگىلىكتى سايلاۋ مەن رەفەرەندۋمداردى ءبىر كۇندە وتكىزۋگە تىيىم سالۋ تۋرالى ۇسىنىس بولدى. قۇجاتقا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەننەن كەيىن وپپوزيتسيا ونى تۇپكىلىكتى داۋىسقا سالۋعا كەلىستى.
سول كۇنى پارلامەنتتىڭ جوعارعى پالاتاسى كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى رەفەرەندۋمداردى وتكىزۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى زاڭ جوباسىن دا قولدادى. سونىمەن قاتار كەڭەسشىلەر پالاتاسى ءوزىنىڭ رەسمي اتاۋىن سەنات دەپ وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
بۇعان دەيىن جاپونيا سايلاۋ كەزىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتقانىن حابارلاندى.