جاپونيا مەن ا ق ش زىمىران ۇشىرۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتەدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا مەن ا ق ش عارىش اپپاراتتارىن ۇشىرۋ ەرەجەلەرىن جەڭىلدەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. ەلدەر تەكسەرۋدىڭ ءبىرقاتار ءراسىمىن ستاندارتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جاپون كومپانيالارىنا زىمىراندارىن ا ق ش- تاعى عارىش ايلاقتارىنان، ال امەريكالىق وپەراتورلارعا جاپونياداعى عارىش ايلاقتارىنان ۇشىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى جاپونيا ۇكىمەتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform Kyodo اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا جاپونيانىڭ ۇلتتىق عارىش ساياساتى حاتشىلىعى مەن ا ق ش فەدەرالدىق اۆياتسيا باسقارماسى قول قويدى. كەلىسىم نورماتيۆتىك تالاپتاردى جەڭىلدەتۋدى جانە اقپارات الماسۋدى كەڭەيتۋدى دە كوزدەيدى.
- ءبىز ءتۇرلى باعىتتا دامىپ كەلە جاتقان عارىش بيزنەسىنە بەيىمدەلگەن جۇيە قۇرعىمىز كەلەدى، - دەدى قۇجاتقا قول قويىلعاننان كەيىن جاپونيا حاتشىلىعىنىڭ باس ديرەكتورى تاكاتسۋگۋ ريۋدزاكي.
قازىر جاپونيادا بىرنەشە عارىش ايلاعىن سالۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا كوتي جانە ويتا پرەفەكتۋرالارىنداعى جوبالار بار. ىنتىماقتاستىق اياسىندا ەكى ەل عارىش بيزنەسى وپەراتورلارىنا ارنالعان نۇسقاۋلىق ازىرلەپ، عارىش ايلاقتارىنا قويىلاتىن ناقتى تالاپتاردى بەلگىلەۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ەكى ەلدىڭ جوسپارى زىمىران ۇشىرۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. جاپونيا مەن ا ق ش تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 100 شاقىرىم بيىكتىكتە ەكى ەلدىڭ قالالارى اراسىندا سۋبوربيتالىق ۇشۋلار ۇيىمداستىرۋ مۇمكىندىگىن دە قاراستىرىپ جاتىر.
مۇنداي تەحنولوگيالار بولاشاقتا اۋە قاتىناسىنىڭ ۋاقىتىن ايتارلىقتاي قىسقارتۋى مۇمكىن. بىلتىر جاپونيانىڭ تۋريستىك اگەنتتىگى 2030-جىلدارى توكيو مەن ا ق ش قالالارى، سونىڭ ىشىندە نيۋ-يورك اراسىندا تىكەلەي كولىك قاتىناسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلارى بار ەكەنىن حابارلاعان. مۇنداي ساپار شامامەن ءبىر ساعاتقا سوزىلۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءۇندىستان العاش رەت جەكە كومپانيا ازىرلەگەن Vikram-1 زىمىرانىن ۇشىرعانىن جازعانبىز.