استانا. قازاقپارات - جاپونيانىڭ اۋىل-ايماقتارىندا مەكتەپتە وقيتىن بالا جوق. بارىنە دەموگرافيالىق داعدارىس سەبەپ، دەپ حابارلايدى 24kz.
جۇمىسىن توقتاتقان ءبىلىم وشاعى قانشاما؟! ءبىراق جەرگىلىكتى تۇرعىندار بوس قالعان عيماراتتاردى كادەگە جاراتۋ ءتاسىلىن ويتاپ تاپقان. جاپونيادا قارت كىسى كوپ. بالا تۋۋ كورسەتكىشى ەڭ تومەن دەڭگەيدە. سودان مەكتەپتەر قاڭىراپ بوس قالۋدا. كەيىنگى 20 جىلدا ەلدە 6500 ءبىلىم وشاعى جابىلعان. ويتكەنى وندا وقيتىن بالا جوق. ەندى ونداي مەكتەپتەردە تىرشىلىك قايتا جاندانا باستادى.
تاكااكي يەنەدزي، School Experience Undokai جوباسىنىڭ اۆتورى:
- جىل سايىن جاپونيادا 400-500 مەكتەپ جابىلادى. وقۋشىلار ازايىپ بارادى. سوندىقتان وقۋ ورىندارى بوس تۇرماۋ ءۇشىن مۇندا تۋريستەردىڭ كەلىپ، ءبىر كۇنگە ءوزىن جاپوندىق وقۋشى سەزىنۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن جوبانى ىسكە قوستىق.
قاڭىراپ بوس قالعان مەكتەپ «وقۋشىلارىنىڭ» دەنى شەتەلدىك ساياحاتشىلار. ولارعا مەكتەپ فورماسى بەرىلەدى. تۋريستەر يەروگليفتەر جازۋدى ۇيرەنىپ، دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىندا جاپونداردىڭ ءداستۇرلى سپورتتىق ويىندارىن وينايدى. جەرگىلىكتى وقۋشىلار سياقتى سىنىپتى وزدەرى جينايدى. مۇنداي ءبىر كۇندىك وقۋدىڭ قۇنى - 35 مىڭ يەن. بۇل ءبىزدىڭ اقشامەن 120 مىڭ تەڭگە شاماسىندا.
پارينا كيەۆكرادجانگ، نيۋ-يورك تۇرعىنى:
- مەكتەپ فورماسىن كيىپ، ەرەكشە اسەردە بولدىق. مۇعالىم اكتەر بولسا دا، رولگە كىرىپ، ءبارىن تاماشا ورىنداپ شىقتى. دوستارىمىزبەن بىرگە وسىلاي ۋاقىت وتكىزگەنگە نە جەتسىن!
جوبانىڭ ماقساتى - قاڭىراپ بوس قالعان مەكتەپتەرگە كومەك كورسەتۋ عانا ەمەس. بيلىك تۋريزمدى دە دامىتپاق. توكيو مەن كيوتو سەكىلدى ءىرى قالالاردا ساياحاتشى كوپ. ال شالعايداعى وڭىرلەر جايلى كوبى بىلە بەرمەيدى. سول ءۇشىن دە جوبا اياسىندا قايتا اشىلعان العاشقى مەكتەپ اۋىلدى جەردە ورنالاسقان. سوعان قاراماستان، شالعايداعى ايماققا بارۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ جاتقان تۋريستەر از ەمەس.