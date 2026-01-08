جاپونيادا Nissan ساتىلىمى 30 جىلدا ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - Nissan كومپانياسىنىڭ جاپونياداعى جاڭا كولىكتەرىنىڭ ساتىلىمى 2025 -جىلى 1993 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. اۆتو ءوندىرۋشىنىڭ ىشكى نارىقتاعى ۇلەسى العاش رەت %10- دان تومەن ءتۇستى.
Nikkei مالىمەتى بويىنشا، جاپونياداعى جاڭا كولىكتەردىڭ ساتىلىمى وتكەن جىلى %15- عا تومەندەپ، 403105 داناعا جەتتى، بۇل ەكىنشى جىل قاتارىنان بولعان تومەندەۋ. بۇل كورسەتكىش 2022 -جىلعى 449458 داناعا قاراعاندا تومەن، سول كەزدە سالا كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنان تۋىنداعان جارتىلاي وتكىزگىشتەردىڭ تاپشىلىعىنا تاپ بولدى.
جاڭا مودەلدەردىڭ تاپشىلىعى ديلەرلىك ورتالىقتارعا تۇتىنۋشىلار كەلۋىنىڭ ازايۋىنا اكەلدى. بۇل ساتىلىمنىڭ تومەندەۋىنە ىقپال ەتتى. جاپونيانىڭ ەڭ كوپ ساتىلاتىن ىقشام كولىگى Note ساتىلىمى قاڭتاردان قاراشاعا دەيىن وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %20- عا تومەندەدى.
اۆتوءوندىرۋشىنىڭ ىشكى نارىقتاعى ۇلەسى وتكەن جىلى %9- عا دەيىن تومەندەدى. بۇل 1993 -جىلدان بەرى العاش رەت ءبىر تاڭبالى سانعا دەيىن تومەندەدى. كومپانيا قازىر جاپونيانىڭ ەڭ ءىرى اۆتووندىرۋشىلەرى اراسىندا Toyota Motor ،Suzuki Motor ،Honda Motor جانە Daihatsu Motor كومپانيالارىنان كەيىن بەسىنشى ورىندا تۇر.
Nissan قاراشا ايىندا 2025 قارجى جىلىنا ارنالعان ساتۋ جوسپارىن 15000 بىرلىككە تومەندەتىپ، 445000-عا دەيىن وزگەرتتى. ساۋىردەن جەلتوقسانعا دەيىنگى ءۇش توقسانداعى ساتىلىم 269768 بىرلىك بولدى. بۇل ماقساتتىڭ %61- ى، بۇل ماقساتقا جەتۋ قيىن بولاتىنىن كورسەتەدى.
كومپانيا وسى ايدا Leaf ەلەكتر كولىگىنىڭ جاڭا نۇسقالارىن، ال جازدا Elgrand مينيۆەنىن شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر. 2010 -جىلدان بەرى Elgrand جاڭارتىلماعان. بۇل ونى Nissan كومپانياسىنىڭ جاڭا ءونىم ستراتەگياسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالدىرادى.
2024 قارجى جىلىندا جاپونيا Nissan كومپانياسىنىڭ الەمدىك ساتىلىمىنىڭ %14- ىن قۇرايتىنىن ەسكەرسەك، بۇل جاڭا مودەلدەردىڭ ونىمدىلىگى اۆتووندىرۋشىلەردىڭ قالپىنا كەلۋىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتۋى مۇمكىن.
جالپى العاندا، 2025 -جىلى جاپونياداعى جاڭا كولىكتەردىڭ ساتىلىمى %3- عا ارتىپ، شامامەن 4,57 ميلليون بىرلىككە جەتۋى مۇمكىن. بۇل ەكى جىلداعى العاشقى ءوسىم. دەگەنمەن بۇل ساتىلىمنىڭ التىنشى جىل قاتارىنان 5 ميلليون دانادان تومەن دەڭگەيدە قالۋىن بىلدىرەدى. بۇل ىشكى ساتىلىمنىڭ تومەندەۋ ءۇردىسىنىڭ جالعاسىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن Land Rover ساتىلىمى ا ق ش تاريفتەرى مەن كيبەرشابۋىلدار سالدارىنان كۇرت تومەندەگەنى حابارلانعان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا