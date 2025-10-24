جاپونيادا شەتەلدىك ءسابي كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - الەمنىڭ ءبىرقاتار ەلى بالا سانىن ارتتىرا الماي الەك. جىل سايىن 140 ميلليون ءسابي ومىرگە كەلەدى. ءار سەكۋند سايىن ءتورت انا بوسانادى. الايدا وكىنىشتىسى، 2 ميلليوننان استام شاقالاق ءۇش ايعا جەتپەي شەتىنەپ كەتەدى.
ال كەي ەل بالا سۇيۋدەن قالىپ بارادى. سول سەبەپتى دەموگرافيانىڭ السىرەۋى ەكونوميكاعا اۋىر سوققى بولدى. قازىرگى تاڭدا بالا تۋۋ كورسەتكىشى ەڭ تومەن جاپونيادا دەموگرافيانى تۇزەۋگە ارنالعان شارالار ناتيجەسىز. ەندى مەملەكەت شەتەلدەن مامان تارتپاق. ال وزگە ەلدەر قايتپەك؟
جاپونيادا جاپوندار ەمەس، وسىندا دۇنيەگە كەلگەن شەتەلدىك سابيلەر كوبەيدى. بىلتىر بۇل ەلدە 22 مىڭ 878 نارەستە دۇنيەگە كەلدى. بيىل كورسەتكىش بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا 300 بالاعا كوپ. ياعني 10 جىل بۇرىنعى جاعدايدان 50 پايىزعا ارتقان. شەتەلدىك انالاردىڭ باسىم بولىگى قىتاي، فيليپپين، برازيليادان بارعاندار. ءسويتىپ قازىر جاپونيادا تۇرىپ جاتقان شەتەلدىكتەر سانى 3,6 ميلليونعا جەتتى. بۇل ەلدەگى حالىق سانىنىڭ ءۇش پايىزى. كوبىسىنىڭ جاسى 20-30 ارالىعىندا. ال تازا جاپون وتباسىندا تۋعان بالا سانى 686 مىڭ 173-كە كەمىگەن.
جالپى بۇل ەلدە حالىق سانى 2008 -جىلى 128 ميلليون ەدى. سودان بەرى كورسەتكىش كەيىنگى 16-جىلدا كەمىپ، قازىردە 125 ميلليونعا ءتۇستى. ال 45 جىلدان كەيىن تاعى 87 ميلليونعا دەيىن ازايۋى مۇمكىن. بىلتىر بالا تۋۋ كورسەتكىشى 1,15-كە تەڭ بولدى. بۇل ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. ەڭبەك نارىعىنداعى بوس جۇمىس ورىندارىن تولتىرۋ ءۇشىن شەتەلدەن ماماندار كوپتەپ تارتىلىپ جاتىر. سايكەسىنشە، جاپونيادا دۇنيەگە كەلگەن بالا سانى دا ارتىپ كەلەدى. بۇل ەلدەگى كوشى- قون ساياساتىنا وزگەرىستەر اكەلۋى مۇمكىن. ويتكەنى وڭشىل ساياساتكەرلەر شەتەلدىكتەرگە قاتىستى ەرەجەلەردى قاتاڭداتۋدى جانە ولاردىڭ جاپون قوعامىنا بەيىمدەلۋىن تالاپ ەتەدى.
پورتۋگاليادا بالا تۋۋ كورسەتكىشى ءوستى
ال ەۋروپانىڭ كارى قۇرلىق دەگەن اتاۋدان ارىلاتىن ءتۇرى بار. پورتۋگاليادا بالا تۋۋ كورسەتكىشى قارقىندى بولماعانمەن، بىرتىندەپ ارتىپ كەلەدى. بيىل قىركۇيەككە دەيىن 65410 نەوناتالدىق سكرينينگ بويىنشا ارنايى تالداۋ جۇرگىزىلگەن، بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2 مىڭعا كوپ. نەوناتالدىق سكرينينگ كەزىندە جاڭا تۋعان نارەستەنىڭ وكشەسىنەن قان ۇلگىسى الىنادى. پورتۋگاليا حالىقتىڭ قارتايۋ دەڭگەيى ەڭ جوعارى ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنىڭ قاتارىنا كىرەدى. بالا تۋۋ بويىنشا بىلتىرعى كورسەتكىش كوڭىل كونشىتپەيدى. سونىمەن قاتار ە و ەلدەرىنىڭ ىشىندە ورتاشا جاستاعى ادام سانى كوپ مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى.
رۋمىنيادا بالاسىز وتباسى سالىق تولەيدى
حالىق سانىن كوبەيتۋ ماقساتىندا كەيبىر ەل بالا ءسۇيۋدى جوسپارلاعان جۇپتار ءۇشىن جاردەماقى تولەۋ ساياساتىن قابىلداعان. ماسەلەن، رۋمىنيا بالالى بولۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن وتباسىلاردى قولدايتىن ەلدەردىڭ ءبىرى. مۇندا بالاسى بار جۇپتار سالىقتان بوساتىلادى. ال كەرىسىنشە، بالاسى جوقتار تابىسىنىڭ %20- ىنان قوسىمشا سالىق تولەيدى.
بەلارۋستە دەموگرافيانى كوتەرۋدىڭ ستراتەگيالىق ءتاسىلى - بالا تۋعاننان كەيىن ءۇش جىل بويى اتا- اناسىنا قارجىلاي كومەك كورسەتىلەدى. ال فينليانديادا 2013 -جىلى بالا تۋۋعا ارنالعان وتەماقى باعدارلاماسى ەنگىزىلدى. ياعني ءسابي ومىرگە كەلگەن ساتتە مەملەكەت اتا- اناسىنا سىياقى بەرەدى. جاردەماقى، بالالارعا بەرىلەتىن كومەكتەر ءتىپتى قازىر پرەزيدەنتتىڭ پارمەنىنمەن ءار بالا ءۇشىن ارناۋلى شوت اشىلىپ، بالانىڭ بولاشاعى ءۇشىن جيناق بارىن بىلەمىز.
24.kz