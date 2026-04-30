جاپونيادا 1920-جىلى ءبىلىم العان قازاق جاستارى تۋرالى تىڭ دەرەك انىقتالدى
استانا. KAZINFORM — وتكەن عاسىردىڭ باسىندا شەتەلدە ءبىلىم العان قازاق جاستارى تۋرالى تىڭ دەرەك انىقتالدى. بۇل تۋرالى الاشتانۋشى عالىم سۇلتان حان ءجۇسىپ Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ءمالىم ەتتى.
عالىمنىڭ مالىمەتىنشە، تبيليسيدە جارىق كورگەن «ۆولنىي گورەتس» گازەتىندە قازاق جاستارىنىڭ جاپونياعا وقۋعا جىبەرىلگەنى تۋرالى دەرەك كەلتىرىلەدى.
- 1920 -جىلى تيفليستە جارىق كورەتىن «ۆولنىي گورەتس» دەگەن گازەت قازاق جاستارىنىڭ العاشقى تولقىنى جاپونياعا ارنايى تەحنيكالىق ج و و- عا وقۋعا كەتتى دەيدى. بۇل - 20 -جىلدىڭ ماۋسىم ايى. ول كەزدە «ۆولنىي گورەتس» گازەتىندە مۇستافا شوقاي جۇمىس ىستەپ جۇرگەن بولاتىن. دەمەك، سول كەزدە قازاق جاستارىنىڭ العاشقى تولقىنى بۇگىنگى ءبىزدىڭ «بولاشاق» باعدارلاماسىمەن جىبەرىلگەنى سياقتى وقۋعا جىبەرىلگەن. ودان بولەك، ەگەر دالەل قۇجات تابا الساق، وندا ەۋروپاعا جانە امەريكاعا كەتكەن قازاق جاستارى بار سەكىلدى. سول جاستاردىڭ اتى-ءجونىن، ولاردىڭ كەيىنگى تاعدىرىن زەرتتەۋ - الدىمىزدا تۇرعان ەڭ وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى، - دەدى سۇلتان حان اققۇل ۇلى.
1920 -جىلى «ۆولنىي گورەتس» گازەتىندە جارىق كورگەن «قىرعىز ستۋدەنتتەرى جاپونيادا» دەپ اتالعان ماتەريالدا ازامات سوعىسىنان كەيىن رەسەيدە وقۋىن جالعاستىرۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلعان قازاق جاستارىنا جاپونيا ۇكىمەتى قولداۋ كورسەتكەنى ايتىلادى. باسىلىم مالىمەتىنشە، جاپون تاراپى سىبىردەگى وكىلدەرى ارقىلى قازاق ۇكىمەتىنە جاستاردى ارنايى تەحنيكالىق ءبىلىم الۋعا جاپونياعا جىبەرۋدى ۇسىنعان.
سونىمەن قاتار، جاپونيا ۇكىمەتى جول شىعىنى، وقۋ اقىسى جانە ستۋدەنتتەردىڭ ەلدە تۇرۋىنا بايلانىستى بارلىق شىعىندى ءوز موينىنا العانى جازىلادى. ماقالادا سول كەزەڭنىڭ وزىندە بىرنەشە قازاق ۇل- قىزدارىنىڭ جاپونياعا اتتانعانى ايتىلعان.
سونداي-اق ەۋروپا نەمەسە امەريكادا وقۋدى قالاعان جاستارعا دا جاپون تاراپى قارجىلاي كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنى كورسەتىلگەن. ماقالا اۆتورى بۇل باستامانى جاپونيانىڭ قازاق حالقىمەن جاقىنداسۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادامى رەتىندە باعالاعان.
ايتا كەتەيىك، چەحيا جانە سلوۆاكيا ارحيۆتەرىنەن ءاليحان بوكەيحانعا قاتىستى تىڭ دەرەكتەر تابىلدى.
ارۋجان ماحمۋت