جاپونيا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى مۇنايدىڭ ستراتەگيالىق قورلارىن بوساتادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس اياسىندا بەنزين جانە باسقا مۇناي ونىمدەرى باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋ ىقتيمالدىعىنا توتەپ بەرۋ ءۇشىن 16-ناۋرىزدان باستاپ مۇناي قورلارىن قىسقارتا باستايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيدىڭ مالىمدەۋىنشە، ەل حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگىمەن كەلىسىلگەن شەشىمدى كۇتپەي جەكە سەكتوردا 15 كۇن ساقتالىپ وتىرعان مۇناي قورلارىن، سودان كەيىن ۇكىمەتكە تيەسىلى قورلاردى ءبىر ايعا بوساتادى.
بۇل جاپونيانىڭ 1978 -جىلى مۇناي قورىن جيناي باستاعان ساتتەن بەرى مۇنايدىڭ مەملەكەتتىك قورىنان حالىقارالىق ۇيلەستىرۋ اياسىندا ەمەس، جەكە تارتىپتە بوساتىلعان العاشقى جاعداي بولادى.
- جاپونيانىڭ تاياۋ شىعىسقا شيكى مۇنايعا قاتىستى تاۋەلدىلىگى باسقا ەلدەرمەن سالىستىرعاندا «ايتارلىقتاي جوعارى»، ال يمپورتتىڭ «وسى ايدىڭ سوڭىندا نەمەسە ودان كەيىن ايتارلىقتاي تومەندەيتىنى» كۇتىلىپ وتىر، بۇل بەنزين مەن باسقا دا مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋدە ۇزىلىستەردىڭ الدىن الۋ شارالارىن قاجەت ەتەدى، - دەپ مالىمدەدى تاكايچي.
پرەمەر-مينيستر بەنزيننىڭ ورتاشا بولشەك ساۋدا باعاسى ليترىنە 200 يەننەن (1,26 دوللار) اسىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەنىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ باعانى ۇكىمەتتىك قوردى پايدالانىپ شامامەن 170 يەن دەڭگەيىندە ۇستاپ تۇرۋدى كوزدەپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ جازدى Kyodo.
ونەركاسىپ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قاڭتاردىڭ ورتاسىندا بەنزين باعاسى ليترىنە 154,70 يەنگە دەيىن تومەندەدى، ال وسى اپتادا ليترىنە 161,80 يەنگە دەيىن كوتەرىلگەن.
- تاياۋ شىعىستاعى جاعداي سوزىلىپ كەتسە دە، ءبىز حالىققا ۇزدىكسىز كومەك كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قولداۋ شارالارىن يكەمدى تۇردە قايتا قاراستىرامىز، - دەدى تاكايچي.
ايتا كەتۋ كەرەك، جاپونيا مۇنايىنىڭ 90 پايىزدان استامىن تاياۋ شىعىستان يمپورتتايدى، بۇل وتكەن ايدىڭ سوڭىندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلىنان كەيىن پارسى شىعاناعى جەتكىزۋشىلەرىنەن مۇناي مەن گاز تاسىمالداۋعا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعان ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋى جاعدايىندا ونى وتە وسال ەتەدى.
جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا جاپونيانىڭ مۇناي قورى 470 ميلليون باررەل بولدى، بۇل ىشكى تۇتىنۋدىڭ 254 كۇنىنە تەڭ، ونىڭ ىشىندە 146 كۇن مەملەكەتتىك، 101 كۇنى جەكە مەنشىك سەكتورعا تيەسىلى، ال قالعان بولىگى مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەرمەن بىرگە ساقتالعان.