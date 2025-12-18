جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى
توكيو. KAZINFORM - جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەپ، قوس ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى. قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەرگەننەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ساناە تاكايچي ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.