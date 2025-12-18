ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى

    توكيو. KAZINFORM - جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەپ، قوس ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى. قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەرگەننەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ساناە تاكايچي ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    Акорда, Япония, почетный караул
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.

    Акорда, Япония, Почетный караул
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.

    Акорда, Япония, почетный караул
    Фото: Акорда
    Жапония Премьер-министрінің офисінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

     

