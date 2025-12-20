17:45, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
جاپونيا قورعانىسقا رەكوردتىق قارجى ءبولدى
استانا. قازاقپارات - جاپونيا قورعانىس سالاسىنا قوسىمشا 7,5 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات ءبولدى. ناتيجەسىندە، جالپى سوما شامامەن 77 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
بۇل ج ءى ءو- ءنىڭ %2 - ى. وسىلايشا، جاپونيا سوعىستان كەيىنگى تاريحىندا اسكەري سالاعا رەكوردتىق قارجى جۇمساپ وتىر. الايدا بۇل شەشىم حالىق تاراپىنان سىنعا ۇشىرىپ جاتىر. بەلسەندىلەر اسكەري شىعىندار الەۋمەتتىك سالانىڭ ەسەبىنەن ءوسىپ جاتقانىن العا تارتادى. سونداي-اق ەلدىڭ بەيبىتشىل ۇستانىمىنا قايشى دەيدى. بۇعان جاپون ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ا ق ش- پەن اسكەري وداقتى كۇشەيتۋ جوسپارى جانە قىتايمەن اراداعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋى دا اسەر ەتىپ وتىر.
24.kz