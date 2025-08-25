جاپونيا قازاقستاندا ءىرى ينۆەستور ەلدەردىڭ وندىعىنا كىرەدى - مۇرات نۇرتىلەۋ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزگە جاپونيادان 9 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ ءمالىم ەتتى.
- جاپونيادان ەلىمىزگە 9 ميلليارد دوللار تىكەلەي ينۆەستيتسيا تارتىلدى. قازىر قازاقستاندا Mitsubishi» ،«Sumitomo» ،«Marubeni» «Mitsui سياقتى الەمگە ايگىلى كورپوروتسيالار باستاعان جاپون بيزنەسى تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. ءبىزدىڭ نارىققا كىرۋگە نيەتتى جاپون كومپانيالارى ءۇشىن ەلىمىزدە بارىنشا قولايلى جاعداي جاسالعان. «ەكونوميكالىق دەرجاۆا» رەتىندە تانىلعان كۇنشىعىس ەلى قازاقستاننىڭ ءىرى ينۆەستورلاردىڭ وندىعىنا كىرەدى، - دەدى مۇرات نۇرتىلەۋ ب ا ق الدىندا مالىمدەمە جاساپ.
سونداي-اق سىرتى ىستەر ءمينيسترى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى تاۋار اينالىم كولەمىن ۇلعايتۋعا بارلىق مۇمكىندىك بارىن ءمالىم ەتتى.
- ءبىز ءۇشىن جاپونيا مەتاللۋرگيا جانە مۇناي-حيميا ونىمدەرىنىڭ ءداستۇرلى نارىعى. ال بۇگىنگى باسقوسۋدا گالي، مارگانەتس سۋلفاتى سياقتى ءبىرقاتار ءتۇستى مەتالدى ەكسپورتتاۋ بويىنشا ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىم جاساۋ تۋرالى ورتاق پەرسپەكتيۆا تالقىلاندى، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن استاناعا العاش رەسمي ساپارمەن جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تاكەشي يۆايا كەلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ جولىنداعى ماسەلەلەر تالقىلاندى.