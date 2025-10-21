ق ز
    جاپونيا ۇكىمەتى وتستاۆكاعا كەتتى

    استانا. KAZINFORM - يسيبانىڭ مينيسترلەر كابينەتى بيلىكتەگى 386 كۇننەن كەيىن قىزمەتىنەن كەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Правительство Японии ушло в отставку
    Фото: Синьхуа

    جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى سيگەرۋ يسيبا سەيسەنبى كۇنى كابينەتىمەن وتستاۆكاعا كەتتى. بۇل ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن بيلىككە كەلگەن اكىمشىلىك قىزمەتىنىڭ اياقتالعانىن بىلدىرەدى.

    كەزەكتەن تىس كابينەت وتىرىسىندا ءبىرقاتار مينيستر وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەردى، ارتىنشا س. يسيبا كابينەتى رەسمي تۇردە وتستاۆكاعا كەتتى.

    Жапония премьер-министрі Сигэру Исиба отставкаға кетеді – БАҚ
    Фото: Tomohiro Ohsumi

    سايلاۋ باستاپقىدا 2027 -جىلعا جوسپارلانعان بولاتىن، ءبىراق يسيبا ليبەرالدى-دەموكراتيالىق پارتيا مۇشەلەرى تاراپىنان جاسالعان قىسىم سالدارىنان وتستاۆكاعا كەتۋ نيەتىن جاريالاعاننان كەيىن سايلاۋ مەرزىمى وزگەرتىلدى.

    يسيبا 20 -شىلدەدە وتكەن سايلاۋ ناتيجەسى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الاتىنىن مالىمدەدى. وندا لدپ مەن كومەيتو كواليتسياسى پارلامەنتتىڭ جوعارى پالاتاسىنداعى كوپشىلىك ورىندى جوعالتقان ەدى.

    سيگەرۋ يسيبا ۇكىمەتتى وتكەن جىلدىڭ قازان ايىندا باسقارۋعا كىرىستى.

    جاپونيانىڭ بۇرىنعى ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى ساناە تاكايتي بيلەۋشى ​​​​ليبەرالدى-دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ جاڭا ءتورايىمى بولىپ سايلاندى.

